https://ria.ru/20220819/britaniya-1810678085.html

Британии предрекли гуманитарный кризис на фоне роста цен

Британии предрекли гуманитарный кризис на фоне роста цен - РИА Новости, 19.08.2022

Британии предрекли гуманитарный кризис на фоне роста цен

Британии грозит гуманитарный кризис на фоне роста цен, считают в службе здравоохранения страны. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:15

2022-08-19T11:15

2022-08-19T15:41

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великобритания

экономика

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Британии грозит гуманитарный кризис на фоне роста цен, считают в службе здравоохранения страны.Эта ассоциация выступила в роли координатора при написании обращения главе Минфина Надиму Захави от более ста руководителей подразделений в сфере здравоохранения. Они требуют от министра мер, чтобы избежать перегруженности больниц. Для этого правительству следует предложить гражданам дополнительную помощь в оплате счетов за энергию.Тейлор указывает на то, что Национальная служба здравоохранения Британии (NHS), скорее всего, столкнется с самой сложной зимой за всю историю наблюдений."Руководители NHS уже приняли беспрецедентные меры, поскольку они знают, что топливная нищета неизбежно приведет к значительному увеличению спроса на услуги служб, которые и без того очень уязвимы", — добавил он.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Накануне Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75 процента с 1,25 процента годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла два процента. По прогнозам банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — девять процентов против семи процентов месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте. В марте 1982 года в стране была зафиксирована инфляция в 9,1 процента. В августе стало известно, что инфляция в Великобритании достигла рекордной отметки в 10,1 процента.

https://ria.ru/20220818/bumaga-1810363827.html

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великобритания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, экономика