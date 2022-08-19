https://ria.ru/20220819/britaniya-1810678085.html
Британии предрекли гуманитарный кризис на фоне роста цен
Британии предрекли гуманитарный кризис на фоне роста цен - РИА Новости, 19.08.2022
Британии предрекли гуманитарный кризис на фоне роста цен
Британии грозит гуманитарный кризис на фоне роста цен, считают в службе здравоохранения страны. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:15
2022-08-19T11:15
2022-08-19T15:41
в мире
великобритания
экономика
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Британии грозит гуманитарный кризис на фоне роста цен, считают в службе здравоохранения страны.Эта ассоциация выступила в роли координатора при написании обращения главе Минфина Надиму Захави от более ста руководителей подразделений в сфере здравоохранения. Они требуют от министра мер, чтобы избежать перегруженности больниц. Для этого правительству следует предложить гражданам дополнительную помощь в оплате счетов за энергию.Тейлор указывает на то, что Национальная служба здравоохранения Британии (NHS), скорее всего, столкнется с самой сложной зимой за всю историю наблюдений."Руководители NHS уже приняли беспрецедентные меры, поскольку они знают, что топливная нищета неизбежно приведет к значительному увеличению спроса на услуги служб, которые и без того очень уязвимы", — добавил он.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Накануне Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75 процента с 1,25 процента годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла два процента. По прогнозам банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — девять процентов против семи процентов месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте. В марте 1982 года в стране была зафиксирована инфляция в 9,1 процента. В августе стало известно, что инфляция в Великобритании достигла рекордной отметки в 10,1 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, экономика
В мире, Великобритания, Экономика
11:15 19.08.2022 (обновлено: 15:41 19.08.2022)
Британии предрекли гуманитарный кризис на фоне роста цен
Служба здравоохранения Британии: стране грозит гуманитарный кризис на фоне роста цен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Британии грозит гуманитарный кризис на фоне роста цен, считают
в службе здравоохранения страны.
"Многие люди могут столкнуться с ужасным выбором: отказаться от еды, чтобы обогреть дома или жить в холоде, сырости, очень неприятных условиях. Это, в свою очередь, может привести к вспышкам заболеваний и болезням по всей стране", — приводит газета The Times слова Мэттью Тейлора, исполнительного директора ассоциации, в которую входят государственные организации здравоохранения.
Эта ассоциация выступила в роли координатора при написании обращения главе Минфина Надиму Захави от более ста руководителей подразделений в сфере здравоохранения. Они требуют от министра мер, чтобы избежать перегруженности больниц. Для этого правительству следует предложить гражданам дополнительную помощь в оплате счетов за энергию.
Тейлор указывает на то, что Национальная служба здравоохранения Британии (NHS), скорее всего, столкнется с самой сложной зимой за всю историю наблюдений.
"Руководители NHS уже приняли беспрецедентные меры, поскольку они знают, что топливная нищета неизбежно приведет к значительному увеличению спроса на услуги служб, которые и без того очень уязвимы", — добавил он.
После начала спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Накануне Банк Англии
повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75 процента с 1,25 процента годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла два процента. По прогнозам банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — девять процентов против семи процентов месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте. В марте 1982 года в стране была зафиксирована инфляция в 9,1 процента. В августе стало известно, что инфляция в Великобритании достигла рекордной отметки в 10,1 процента.