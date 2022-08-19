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СМИ: последствия локдаунов "убивают" больше британцев, чем коронавирус - РИА Новости, 19.08.2022
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СМИ: последствия локдаунов "убивают" больше британцев, чем коронавирус
СМИ: последствия локдаунов "убивают" больше британцев, чем коронавирус - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ: последствия локдаунов "убивают" больше британцев, чем коронавирус
Последствия карантинов и локдаунов в Великобритании сейчас, возможно, вызывают больше летальных случаев, чем заражения COVID-19, сообщает газета Telegraph со... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T04:26
2022-08-19T04:26
распространение коронавируса
в мире
великобритания
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Последствия карантинов и локдаунов в Великобритании сейчас, возможно, вызывают больше летальных случаев, чем заражения COVID-19, сообщает газета Telegraph со ссылкой на статистические данные и заявления медицинских организаций.Как отмечает газета, в ходе борьбы с пандемией в течение 2020 и 2021 годов в Британии было отменено множество приемов и процедур, что привело к "огромному отставанию" в сфере профилактики заболеваний, которое минздрав до сих пор не может ликвидировать.С начала июня Бюро национальной статистики (ONS) зарегистрировало 10 тысяч избыточных смертей по сравнению со средними показателями пяти лет, предшествовавших пандемийному периоду. Речь идет о случаях, не связанных с COVID-19, от которого за тот же период скончались 2811 человек. Это происходит на фоне призывов к возобновлению мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности обязательному использованию масок в зимний период, пишет издание.Британский фонд по исследованию сердечно-сосудистых заболеваний заявил, что "глубоко обеспокоен" данными статистики, а Ассоциация по борьбе с инсультом заявила, что уже давно ожидала роста смертности.Доктор Чарльз Левинсон, директор частной медицинской компании Doctorcall, заявил, что ее сотрудники наблюдают "слишком много" случаев невыявленных раковых заболеваний и проблем с сердцем, а также "тревожное" количество психических расстройств."Сотни и сотни людей умирают каждую неделю - что происходит? Задержки в обращении за медицинской помощью и ее получении, несомненно, являются движущей силой, на мой взгляд. Ежедневная статистика по COVID-19 требует внимания нации, однако эти ужасающие цифры едва попадают в поле зрения. Необходимо немедленно провести полное и срочное правительственное расследование", - сказал он.Как стало известно изданию, британский минздрав распорядился провести расследование статистики на фоне опасений, что избыточные смерти связаны с задержкой и отсрочкой лечения таких заболеваний, как рак, диабет и болезни сердца.
https://ria.ru/20220624/vaktsinatsiya-1797758356.html
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в мире, великобритания
Распространение коронавируса, В мире, Великобритания
04:26 19.08.2022
 
СМИ: последствия локдаунов "убивают" больше британцев, чем коронавирус

The Telegraph: последствия карантинов и локдаунов "убивают" больше британцев, чем COVID-19

© РИА НовостиЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Последствия карантинов и локдаунов в Великобритании сейчас, возможно, вызывают больше летальных случаев, чем заражения COVID-19, сообщает газета Telegraph со ссылкой на статистические данные и заявления медицинских организаций.
Как отмечает газета, в ходе борьбы с пандемией в течение 2020 и 2021 годов в Британии было отменено множество приемов и процедур, что привело к "огромному отставанию" в сфере профилактики заболеваний, которое минздрав до сих пор не может ликвидировать.
С начала июня Бюро национальной статистики (ONS) зарегистрировало 10 тысяч избыточных смертей по сравнению со средними показателями пяти лет, предшествовавших пандемийному периоду. Речь идет о случаях, не связанных с COVID-19, от которого за тот же период скончались 2811 человек. Это происходит на фоне призывов к возобновлению мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности обязательному использованию масок в зимний период, пишет издание.
Британский фонд по исследованию сердечно-сосудистых заболеваний заявил, что "глубоко обеспокоен" данными статистики, а Ассоциация по борьбе с инсультом заявила, что уже давно ожидала роста смертности.
Доктор Чарльз Левинсон, директор частной медицинской компании Doctorcall, заявил, что ее сотрудники наблюдают "слишком много" случаев невыявленных раковых заболеваний и проблем с сердцем, а также "тревожное" количество психических расстройств.
"Сотни и сотни людей умирают каждую неделю - что происходит? Задержки в обращении за медицинской помощью и ее получении, несомненно, являются движущей силой, на мой взгляд. Ежедневная статистика по COVID-19 требует внимания нации, однако эти ужасающие цифры едва попадают в поле зрения. Необходимо немедленно провести полное и срочное правительственное расследование", - сказал он.
Как стало известно изданию, британский минздрав распорядился провести расследование статистики на фоне опасений, что избыточные смерти связаны с задержкой и отсрочкой лечения таких заболеваний, как рак, диабет и болезни сердца.
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