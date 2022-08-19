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США начнут поставлять Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/boepripasy-1810866290.html
США начнут поставлять Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost
США начнут поставлять Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost - РИА Новости, 19.08.2022
США начнут поставлять Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost
Поставки США барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину планируется осуществить позднее в августе, заявил в пятницу высокопоставленный представитель... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:30
2022-08-19T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Поставки США барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину планируется осуществить позднее в августе, заявил в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны."Поставки будут осуществляться на регулярной основе", - добавили в ведомстве.Phoenix Ghost представляет собой барражирующий боеприпас. Об их поставках первоначально было объявлено в июле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:30 19.08.2022
 
США начнут поставлять Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost

США начнут поставлять Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost позднее в августе

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Поставки США барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину планируется осуществить позднее в августе, заявил в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны.
"Мы начнем поставлять системы Phoenix Ghost позднее в этом месяце", - заявил представитель Пентагона.
"Поставки будут осуществляться на регулярной основе", - добавили в ведомстве.
Phoenix Ghost представляет собой барражирующий боеприпас. Об их поставках первоначально было объявлено в июле.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 20:16Специальная военная операция на Украине
В Пентагоне заявили, что не указывают Украине, как вести боевые действия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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