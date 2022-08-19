США начнут поставлять Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost
США начнут поставлять Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost позднее в августе
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Поставки США барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину планируется осуществить позднее в августе, заявил в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны.
"Мы начнем поставлять системы Phoenix Ghost позднее в этом месяце", - заявил представитель Пентагона.
"Поставки будут осуществляться на регулярной основе", - добавили в ведомстве.
Phoenix Ghost представляет собой барражирующий боеприпас. Об их поставках первоначально было объявлено в июле.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.