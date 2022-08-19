https://ria.ru/20220819/blokirovka-1810828208.html
В Госдуме выступили против блокировки Twitch и Discord
В Госдуме выступили против блокировки Twitch и Discord - РИА Новости, 19.08.2022
В Госдуме выступили против блокировки Twitch и Discord
Депутат Госдумы Георгий Арапов ("Новые люди") раскритиковал предложение заблокировать в России платформы Twitch и Discord, предложив "для разнообразия"... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:32
2022-08-19T17:32
2022-08-19T17:32
общество
россия
госдума рф
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Георгий Арапов ("Новые люди") раскритиковал предложение заблокировать в России платформы Twitch и Discord, предложив "для разнообразия" что-нибудь разблокировать."На днях директор "Лиги" Екатерина Мизулина негативно высказалась о платформах Twitch и Discord и предложила принять меры по блокировке данных площадок", - указывается в сообщении пресс-службы "Новых людей".Арапов, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул важность развития киберспорта и предложил Лиге безопасного интернета провести "самопроверку"."Предлагаю провести "Лиге" внутренний аудит и выяснить, что думают о них самих в интернете, который они пытаются сделать безопасным. А заодно услышать, как сильно такие заявления влияют на репутацию органов власти страны. Двумя словами - себя проверьте", - отметил депутат.По словам парламентария, на платформах представлен образовательный контент, там ведут деятельность многие российские авторы, которые популяризируют киберспорт в РФ."Давайте лучше для разнообразия что-нибудь разблокируем? Например, Instagram*, где успешно развивались тысячи малых бизнесов", — резюмировал парламентарий.Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") сообщил, что ожидает решения о возможной разблокировке соцсети Instagram* до конца сентября-октября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220718/instagram-1803342896.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/instagram-1809191613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, лига безопасного интернета, facebook
Общество, Россия, Госдума РФ, Лига безопасного интернета, Facebook
В Госдуме выступили против блокировки Twitch и Discord
В ГД выступили против блокировки Twitch и Discord, предложив "что-нибудь разблокировать"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Георгий Арапов ("Новые люди") раскритиковал предложение заблокировать в России платформы Twitch и Discord, предложив "для разнообразия" что-нибудь разблокировать.
"На днях директор "Лиги" Екатерина Мизулина негативно высказалась о платформах Twitch и Discord и предложила принять меры по блокировке данных площадок", - указывается в сообщении пресс-службы "Новых людей".
Арапов, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул важность развития киберспорта и предложил Лиге безопасного интернета
провести "самопроверку".
"Предлагаю провести "Лиге" внутренний аудит и выяснить, что думают о них самих в интернете, который они пытаются сделать безопасным. А заодно услышать, как сильно такие заявления влияют на репутацию органов власти страны. Двумя словами - себя проверьте", - отметил депутат.
По словам парламентария, на платформах представлен образовательный контент, там ведут деятельность многие российские авторы, которые популяризируют киберспорт в РФ
.
"Давайте лучше для разнообразия что-нибудь разблокируем? Например, Instagram*, где успешно развивались тысячи малых бизнесов", — резюмировал парламентарий.
Ранее член комитета ГД
по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") сообщил, что ожидает решения о возможной разблокировке соцсети Instagram* до конца сентября-октября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская