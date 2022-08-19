"Би-2" объявили гастрольный тур без городов России
"Би-2" анонсировали концертный тур Best of без российских городов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСлева направо: участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группа "Би-2" в социальных сетях анонсировала некоторые концерты своего тура Best of. Первым мероприятием станет шоу в Ташкенте 27 сентября. Среди других городов также заявлены Нур-Султан, Алматы, Бишкек, Ереван и Тель-Авив. Отмечается, что список "будет пополняться в ближайшее время".
"Best of — наша обновленная программа, объединяющая лучшие стадионные шоу "Би-2" последних лет. Вас ждут космическая сценография и мощный живой звук, электричество и акустика, наши главные хиты и новые песни из грядущего альбома!" – говорится в сообщении.
В комментариях представители группы отметили, что по поводу концертов в России пока ведутся переговоры.
"Возможность проведения (концертов в России – Прим. ред.) этой осенью есть, пока ведем переговоры с организаторами и площадками", – написали от лица группы.
Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине. В коллективе сообщили, что это "вбросы", а сами артисты находятся в отпуске.
18 августа, 14:08ШоубизЗемфира анонсировала концертный тур без российских городов