https://ria.ru/20220819/bi2-1810665859.html

"Би-2" объявили гастрольный тур без городов России

"Би-2" объявили гастрольный тур без городов России - РИА Новости, 19.08.2022

"Би-2" объявили гастрольный тур без городов России

Группа "Би-2" в социальных сетях анонсировала некоторые концерты своего тура Best of. Первым мероприятием станет шоу в Ташкенте 27 сентября. Среди других... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:31

2022-08-19T12:31

2022-08-19T12:31

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би-2

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группа "Би-2" в социальных сетях анонсировала некоторые концерты своего тура Best of. Первым мероприятием станет шоу в Ташкенте 27 сентября. Среди других городов также заявлены Нур-Султан, Алматы, Бишкек, Ереван и Тель-Авив. Отмечается, что список "будет пополняться в ближайшее время".В комментариях представители группы отметили, что по поводу концертов в России пока ведутся переговоры.Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине. В коллективе сообщили, что это "вбросы", а сами артисты находятся в отпуске.

https://ria.ru/20220818/zemfira-1810450401.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, би-2