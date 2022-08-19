Рейтинг@Mail.ru
"Би-2" объявили гастрольный тур без городов России - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220819/bi2-1810665859.html
"Би-2" объявили гастрольный тур без городов России
"Би-2" объявили гастрольный тур без городов России - РИА Новости, 19.08.2022
"Би-2" объявили гастрольный тур без городов России
Группа "Би-2" в социальных сетях анонсировала некоторые концерты своего тура Best of. Первым мероприятием станет шоу в Ташкенте 27 сентября. Среди других... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:31
2022-08-19T12:31
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
би-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155675/36/1556753677_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_53a4f9a13d109b4f79a8493f38e9fb98.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группа "Би-2" в социальных сетях анонсировала некоторые концерты своего тура Best of. Первым мероприятием станет шоу в Ташкенте 27 сентября. Среди других городов также заявлены Нур-Султан, Алматы, Бишкек, Ереван и Тель-Авив. Отмечается, что список "будет пополняться в ближайшее время".В комментариях представители группы отметили, что по поводу концертов в России пока ведутся переговоры.Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине. В коллективе сообщили, что это "вбросы", а сами артисты находятся в отпуске.
https://ria.ru/20220818/zemfira-1810450401.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155675/36/1556753677_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_108c583be713df8c051eb70426acbec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес, би-2
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Би-2
12:31 19.08.2022
 
"Би-2" объявили гастрольный тур без городов России

"Би-2" анонсировали концертный тур Best of без российских городов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСлева направо: участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие"
Слева направо: участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группа "Би-2" в социальных сетях анонсировала некоторые концерты своего тура Best of. Первым мероприятием станет шоу в Ташкенте 27 сентября. Среди других городов также заявлены Нур-Султан, Алматы, Бишкек, Ереван и Тель-Авив. Отмечается, что список "будет пополняться в ближайшее время".

"Best of — наша обновленная программа, объединяющая лучшие стадионные шоу "Би-2" последних лет. Вас ждут космическая сценография и мощный живой звук, электричество и акустика, наши главные хиты и новые песни из грядущего альбома!" – говорится в сообщении.

В комментариях представители группы отметили, что по поводу концертов в России пока ведутся переговоры.

"Возможность проведения (концертов в России – Прим. ред.) этой осенью есть, пока ведем переговоры с организаторами и площадками", – написали от лица группы.

Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине. В коллективе сообщили, что это "вбросы", а сами артисты находятся в отпуске.
Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой Зеленый театр в Земфире - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 14:08Шоубиз
Земфира анонсировала концертный тур без российских городов
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесБи-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала