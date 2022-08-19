https://ria.ru/20220819/bespilotnik-1810869107.html
США передадут Украине беспилотники ScanEagle
США передадут Украине беспилотники ScanEagle - РИА Новости, 19.08.2022
США передадут Украине беспилотники ScanEagle
США предоставят Киеву в рамках нового пакета военной помощи 15 беспилотников ScanEagle, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель оборонного... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:41
2022-08-19T19:41
2022-08-19T19:41
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США предоставят Киеву в рамках нового пакета военной помощи 15 беспилотников ScanEagle, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель оборонного ведомства."Мы предоставим 15 систем ScanEagle", - сказал представитель.Отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США Крым как часть России в вопросе возможности применения Киевом РСЗО HIMARS, он отметил, что "политика США заключается в том, что это (Крым – ред.) Украина". "Так что я хочу четко заявить об этом", - отметил он."В то же время мы предоставляем Украине поддержку – это не только HIMARS, но и разведданные, чтобы они могли себя защищать на украинской территории", - добавил он.
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в мире, сша, киев, россия
В мире, США, Киев, Россия
США передадут Украине беспилотники ScanEagle
Пентагон: США предоставят Украине 15 беспилотников ScanEagle