https://ria.ru/20220819/bespilotnik-1810869107.html

США передадут Украине беспилотники ScanEagle

США передадут Украине беспилотники ScanEagle - РИА Новости, 19.08.2022

США передадут Украине беспилотники ScanEagle

США предоставят Киеву в рамках нового пакета военной помощи 15 беспилотников ScanEagle, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель оборонного... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:41

2022-08-19T19:41

2022-08-19T19:41

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США предоставят Киеву в рамках нового пакета военной помощи 15 беспилотников ScanEagle, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель оборонного ведомства."Мы предоставим 15 систем ScanEagle", - сказал представитель.Отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США Крым как часть России в вопросе возможности применения Киевом РСЗО HIMARS, он отметил, что "политика США заключается в том, что это (Крым – ред.) Украина". "Так что я хочу четко заявить об этом", - отметил он."В то же время мы предоставляем Украине поддержку – это не только HIMARS, но и разведданные, чтобы они могли себя защищать на украинской территории", - добавил он.

https://ria.ru/20220819/boepripasy-1810866290.html

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в мире, сша, киев, россия