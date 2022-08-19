https://ria.ru/20220819/belousov-1810649810.html

МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова

МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова - РИА Новости, 19.08.2022

МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова

МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, следует из базы... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:28

2022-08-19T09:28

2022-08-19T09:30

происшествия

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госдума рф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, следует из базы данных ведомства.В начала августа Мосгорсуд вынес постановление об объявлении Белоусова в розыск."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.Ранее суд признал его виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор.

https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806995554.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, госдума рф