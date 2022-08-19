https://ria.ru/20220819/belousov-1810649810.html
МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова
МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова - РИА Новости, 19.08.2022
МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова
МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, следует из базы... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:28
2022-08-19T09:28
2022-08-19T09:30
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, следует из базы данных ведомства.В начала августа Мосгорсуд вынес постановление об объявлении Белоусова в розыск."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.Ранее суд признал его виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор.
https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806995554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, госдума рф
Происшествия, Россия, Госдума РФ
09:28 19.08.2022 (обновлено: 09:30 19.08.2022)
МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова
МВД объявило в розыск осужденного на десять лет депутата Госдумы Белоусова
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, следует из базы данных ведомства.
В начала августа Мосгорсуд
вынес постановление об объявлении Белоусова в розыск.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.
Ранее суд признал его виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.
Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор.