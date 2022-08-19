Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что Байден стимулирует эскалацию на Украине - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/bayden-1810664075.html
В Госдуме заявили, что Байден стимулирует эскалацию на Украине
В Госдуме заявили, что Байден стимулирует эскалацию на Украине - РИА Новости, 19.08.2022
В Госдуме заявили, что Байден стимулирует эскалацию на Украине
Президент США Джо Байден использует все инструменты для стимулирования продолжения боевых действий на Украине, в том числе свои полномочия по "лишнему" оружию,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:36
2022-08-19T10:36
джо байден
сергей лавров
украина
россия
сша
министерство обороны сша
нато
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_528:617:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ce150383656f1fc891f9c6835c8d25c.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден использует все инструменты для стимулирования продолжения боевых действий на Украине, в том числе свои полномочия по "лишнему" оружию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация Байдена готовит Украине около $800 млн дополнительной помощи в сфере безопасности. Отмечалось, что Байден планирует использовать президентские полномочия, которые позволяют ему санкционировать передачу избыточного оружия из американских запасов."Байден использует все инструменты, в том числе свои полномочия по "лишнему" оружию, чтобы стимулировать продолжение боевых действий. Цель прежняя: как можно больше войны и потерь", - сказал Морозов.По его словам, в понимании США Украина должна "оправдать роль главной антиРоссии в Европе" при помощи американского оружия.Депутат отметил, что "без американской военной помощи Украина сопротивляться на поле боя не может".Десять дней назад Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов, в него вошли Javelin и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. По данным ведомства, помощь США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена достигла 9,8 миллиарда долларов и 11,8 миллиарда - с 2014 года.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220819/vmeshatelstvo-1810628352.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220818/rakety-1810516806.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a86a4c842a1230c7dadfb71e93cfc93a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, javelin (птрк), в мире
Джо Байден, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, Javelin (ПТРК), В мире
10:36 19.08.2022
 
В Госдуме заявили, что Байден стимулирует эскалацию на Украине

Депутат Госдумы Морозов о помощи Байдена Киеву: он делает все, чтобы продолжались бои

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден использует все инструменты для стимулирования продолжения боевых действий на Украине, в том числе свои полномочия по "лишнему" оружию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация Байдена готовит Украине около $800 млн дополнительной помощи в сфере безопасности. Отмечалось, что Байден планирует использовать президентские полномочия, которые позволяют ему санкционировать передачу избыточного оружия из американских запасов.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 02:17
Раскрыты сценарии вмешательства США в конфликт на Украине
"Байден использует все инструменты, в том числе свои полномочия по "лишнему" оружию, чтобы стимулировать продолжение боевых действий. Цель прежняя: как можно больше войны и потерь", - сказал Морозов.
По его словам, в понимании США Украина должна "оправдать роль главной антиРоссии в Европе" при помощи американского оружия.
Депутат отметил, что "без американской военной помощи Украина сопротивляться на поле боя не может".
Десять дней назад Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов, в него вошли Javelin и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. По данным ведомства, помощь США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена достигла 9,8 миллиарда долларов и 11,8 миллиарда - с 2014 года.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:51В мире
Украина тайно получила от США ракеты против РЛС, пишут СМИ
 
Джо БайденСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТОJavelin (ПТРК)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала