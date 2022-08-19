https://ria.ru/20220819/bayden-1810664075.html

В Госдуме заявили, что Байден стимулирует эскалацию на Украине

В Госдуме заявили, что Байден стимулирует эскалацию на Украине - РИА Новости, 19.08.2022

В Госдуме заявили, что Байден стимулирует эскалацию на Украине

Президент США Джо Байден использует все инструменты для стимулирования продолжения боевых действий на Украине, в том числе свои полномочия по "лишнему" оружию,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:36

2022-08-19T10:36

2022-08-19T10:36

джо байден

сергей лавров

украина

россия

сша

министерство обороны сша

нато

javelin (птрк)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден использует все инструменты для стимулирования продолжения боевых действий на Украине, в том числе свои полномочия по "лишнему" оружию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация Байдена готовит Украине около $800 млн дополнительной помощи в сфере безопасности. Отмечалось, что Байден планирует использовать президентские полномочия, которые позволяют ему санкционировать передачу избыточного оружия из американских запасов."Байден использует все инструменты, в том числе свои полномочия по "лишнему" оружию, чтобы стимулировать продолжение боевых действий. Цель прежняя: как можно больше войны и потерь", - сказал Морозов.По его словам, в понимании США Украина должна "оправдать роль главной антиРоссии в Европе" при помощи американского оружия.Депутат отметил, что "без американской военной помощи Украина сопротивляться на поле боя не может".Десять дней назад Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов, в него вошли Javelin и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. По данным ведомства, помощь США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена достигла 9,8 миллиарда долларов и 11,8 миллиарда - с 2014 года.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220819/vmeshatelstvo-1810628352.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/rakety-1810516806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, javelin (птрк), в мире