https://ria.ru/20220819/bad-1810790750.html
Минпромторг предложил 1 апреля запустить маркировку БАДов
Минпромторг предложил 1 апреля запустить маркировку БАДов - РИА Новости, 19.08.2022
Минпромторг предложил 1 апреля запустить маркировку БАДов
Минпромторг РФ предлагает запустить обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок к пище с 1 апреля 2023 года, следует из проекта постановления РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:08
2022-08-19T16:08
2022-08-19T17:08
общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773151622_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4ba4fb62b4d97097e8585f212d623645.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает запустить обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок к пище с 1 апреля 2023 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru.Так, с 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация в информационной системе маркировки "Честный знак", а с 1 апреля 2023 года – маркировка БАД к пище. Также устанавливаются сроки для предоставления сведений об обороте и выводе из него: с 1 сентября 2023 года – розничная торговля, с 1 ноября 2023 года – оптовая торговля в рамках объемно-артикульного учета и с 1 марта 2025 года – оптовая торговля в рамках поэкземплярного учета, рассказали в министерстве."На сегодняшний день к эксперименту присоединилось уже более 1600 компаний, которые занимаются оборотом БАД. Из них более 1000 – представители оптового и розничного звена, 153 – производители, 149 – импортеры, в том числе: "Эвалар", Amway, "Гербалайф", Solgar, "Фармстандарт", Stada, Queisser Pharma и другие", – добавил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак."Все они (участники эксперимента - ред.) уже протестировали основные технологии маркировки своей продукции, в связи с чем отрасль сможет подойти к началу обязательной маркировки в обозначенные сроки", - сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).По действующему законодательству, эксперимент по маркировке БАДов к пище проводится в России с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. "Минпромторгом России уже разработан и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении эксперимента до 28 февраля 2023 года, чтобы обеспечить отрасли максимально плавный переход к новым требованиям", - напомнили в министерстве.В ЦРПТ также отметили, что всего за время эксперимента промаркировано более 2,2 миллиона упаковок БАД. Кроме того, в ходе пилотного проекта была успешно реализована полная цепочка прослеживаемости товара от производителя или импортера до конечного потребителя.
https://ria.ru/20220330/bady-1780824550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773151622_495:0:2031:1152_1920x0_80_0_0_eb7b25494006d7dbe84144e6d515fcda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
16:08 19.08.2022 (обновлено: 17:08 19.08.2022)
Минпромторг предложил 1 апреля запустить маркировку БАДов
Минпромторг предложил 1 апреля запустить обязательную цифровую маркировку БАДов
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости
. Минпромторг РФ предлагает запустить обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок к пище с 1 апреля 2023 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного
на regulation.gov.ru.
Так, с 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация в информационной системе маркировки "Честный знак", а с 1 апреля 2023 года – маркировка БАД к пище. Также устанавливаются сроки для предоставления сведений об обороте и выводе из него: с 1 сентября 2023 года – розничная торговля, с 1 ноября 2023 года – оптовая торговля в рамках объемно-артикульного учета и с 1 марта 2025 года – оптовая торговля в рамках поэкземплярного учета, рассказали в министерстве.
"На сегодняшний день к эксперименту присоединилось уже более 1600 компаний, которые занимаются оборотом БАД. Из них более 1000 – представители оптового и розничного звена, 153 – производители, 149 – импортеры, в том числе: "Эвалар", Amway, "Гербалайф", Solgar, "Фармстандарт", Stada, Queisser Pharma и другие", – добавил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
"Все они (участники эксперимента - ред.) уже протестировали основные технологии маркировки своей продукции, в связи с чем отрасль сможет подойти к началу обязательной маркировки в обозначенные сроки", - сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
По действующему законодательству, эксперимент по маркировке БАДов к пище проводится в России с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. "Минпромторгом России уже разработан и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении эксперимента до 28 февраля 2023 года, чтобы обеспечить отрасли максимально плавный переход к новым требованиям", - напомнили в министерстве.
В ЦРПТ также отметили, что всего за время эксперимента промаркировано более 2,2 миллиона упаковок БАД. Кроме того, в ходе пилотного проекта была успешно реализована полная цепочка прослеживаемости товара от производителя или импортера до конечного потребителя.