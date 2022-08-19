https://ria.ru/20220819/avtoprom-1810637383.html

Эксперт назвал сроки старта серийного выпуска оборудования для автопрома

Эксперт назвал сроки старта серийного выпуска оборудования для автопрома - РИА Новости, 19.08.2022

Эксперт назвал сроки старта серийного выпуска оборудования для автопрома

Серийный выпуск оборудования для производства автомобилей в России можно наладить примерно за 5 лет, сейчас в целом в отечественном автопроме доля российских... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T07:23

2022-08-19T07:23

2022-08-19T07:28

экономика

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Серийный выпуск оборудования для производства автомобилей в России можно наладить примерно за 5 лет, сейчас в целом в отечественном автопроме доля российских комплектующих составляет около 50%, а в проекте Aurus – 70%, заявил в интервью РИА Новости проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.Предприятия автопрома в России весной массово приостанавливали производство из-за логистических проблем и, как следствие, дефицита комплектующих. Причина - обострение ситуации на Украине. Восстановить выпуск машин в достаточном объеме удалось "АвтоВАЗу", хотя компании и пришлось перейти на производство упрощенных антисанкционных версий. Также конвейер продолжает работать на заводе китайского бренда Haval в Тульской области. При этом автозаводы Nissan, Toyota, Hyundai, Stellantis, Volkswagen до сих пор находятся в простое.Чтобы избежать остановки проекта Aurus, по его словам, нужно номинировать две-три российские компании, возможно, малый и средний бизнес, которые могли бы заместить импортные комплектующие и наладить производство. "И заниматься этим нужно регулярно, системно. Денис Валентинович (Мантуров, вице-премьер, глава Минпромторга - ред.) в курсе, поэтому, думаю, что скоро мы увидим результат", - уверен эксперт.По словам Боровкова, штучные автомобили, в том числе внедорожник Aurus Komendant, производить можно и сейчас. "Но дальше нужно наладить серийное производство – а это опять же зарубежные станки, электроника, инжиниринг (сейчас доля отечественного оборудования в автопроме – всего лишь несколько процентов). Значит, нужно время, чтобы наладить производство средств производства. Но это, я думаю, что быстрее, чем лет за 5, вряд ли можно сделать", - добавил Боровков.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия