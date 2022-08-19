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Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы - РИА Новости, 19.08.2022
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Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы
Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы - РИА Новости, 19.08.2022
Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы
Во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей. Этом ситуацией воспользовались мошенники,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:19
2022-08-19T03:19
авто
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей. Этом ситуацией воспользовались мошенники, рассказывает "Прайму" автомобильный эксперт Егор Васильев.Автоэксперт отмечает, что торможения с использованием стояночного тормоза достаточно для создания аварийной ситуации на невысокой скорости.По его словам, есть несколько способов избежать подобной автоподставы. Во-первых, необходимо поддерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Однако при движении в плотном потоке большое расстояние может вызвать негодование остальных участников движения или создать аварийную ситуацию. Во-вторых, подчеркивает Васильев, водителю следует обращать внимание на автомобиль впереди, если он "имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками". Эксперт также указал, что в подобных автоподставах используются либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником.Васильев добавил, что при возникновении подозрений рекомендуется снизить скорость, перестроиться в другой ряд, при необходимости включить аварийную сигнализацию и припарковаться на обочине.
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авто, мошенничество, мошенники
Авто, Мошенничество, мошенники
03:19 19.08.2022
 
Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы

Эксперт Васильев предупредил о новой схеме автоподстав с использованием ручного тормоза

© Fotolia / Monkey BusinessДорожно-транспортное происшествие
Дорожно-транспортное происшествие - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Fotolia / Monkey Business
Дорожно-транспортное происшествие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей. Этом ситуацией воспользовались мошенники, рассказывает "Прайму" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Автоэксперт отмечает, что торможения с использованием стояночного тормоза достаточно для создания аварийной ситуации на невысокой скорости.
По его словам, есть несколько способов избежать подобной автоподставы. Во-первых, необходимо поддерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Однако при движении в плотном потоке большое расстояние может вызвать негодование остальных участников движения или создать аварийную ситуацию. Во-вторых, подчеркивает Васильев, водителю следует обращать внимание на автомобиль впереди, если он "имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками". Эксперт также указал, что в подобных автоподставах используются либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником.
Васильев добавил, что при возникновении подозрений рекомендуется снизить скорость, перестроиться в другой ряд, при необходимости включить аварийную сигнализацию и припарковаться на обочине.
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