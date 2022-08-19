https://ria.ru/20220819/avtopodstava-1810626137.html
Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы
Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы - РИА Новости, 19.08.2022
Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы
Во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей. Этом ситуацией воспользовались мошенники,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:19
2022-08-19T03:19
2022-08-19T03:19
авто
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей. Этом ситуацией воспользовались мошенники, рассказывает "Прайму" автомобильный эксперт Егор Васильев.Автоэксперт отмечает, что торможения с использованием стояночного тормоза достаточно для создания аварийной ситуации на невысокой скорости.По его словам, есть несколько способов избежать подобной автоподставы. Во-первых, необходимо поддерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Однако при движении в плотном потоке большое расстояние может вызвать негодование остальных участников движения или создать аварийную ситуацию. Во-вторых, подчеркивает Васильев, водителю следует обращать внимание на автомобиль впереди, если он "имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками". Эксперт также указал, что в подобных автоподставах используются либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником.Васильев добавил, что при возникновении подозрений рекомендуется снизить скорость, перестроиться в другой ряд, при необходимости включить аварийную сигнализацию и припарковаться на обочине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/avto-1778273829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, мошенничество, мошенники
Авто, Мошенничество, мошенники
Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы
Эксперт Васильев предупредил о новой схеме автоподстав с использованием ручного тормоза
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.
Во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей. Этом ситуацией воспользовались мошенники, рассказывает
"Прайму" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Автоэксперт отмечает, что торможения с использованием стояночного тормоза достаточно для создания аварийной ситуации на невысокой скорости.
По его словам, есть несколько способов избежать подобной автоподставы. Во-первых, необходимо поддерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Однако при движении в плотном потоке большое расстояние может вызвать негодование остальных участников движения или создать аварийную ситуацию. Во-вторых, подчеркивает Васильев, водителю следует обращать внимание на автомобиль впереди, если он "имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками". Эксперт также указал, что в подобных автоподставах используются либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником.
Васильев добавил, что при возникновении подозрений рекомендуется снизить скорость, перестроиться в другой ряд, при необходимости включить аварийную сигнализацию и припарковаться на обочине.