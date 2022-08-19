https://ria.ru/20220819/avtopodstava-1810626137.html

Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы

Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы - РИА Новости, 19.08.2022

Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы

Во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей. Этом ситуацией воспользовались мошенники,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T03:19

2022-08-19T03:19

2022-08-19T03:19

авто

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей. Этом ситуацией воспользовались мошенники, рассказывает "Прайму" автомобильный эксперт Егор Васильев.Автоэксперт отмечает, что торможения с использованием стояночного тормоза достаточно для создания аварийной ситуации на невысокой скорости.По его словам, есть несколько способов избежать подобной автоподставы. Во-первых, необходимо поддерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Однако при движении в плотном потоке большое расстояние может вызвать негодование остальных участников движения или создать аварийную ситуацию. Во-вторых, подчеркивает Васильев, водителю следует обращать внимание на автомобиль впереди, если он "имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками". Эксперт также указал, что в подобных автоподставах используются либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником.Васильев добавил, что при возникновении подозрений рекомендуется снизить скорость, перестроиться в другой ряд, при необходимости включить аварийную сигнализацию и припарковаться на обочине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/avto-1778273829.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, мошенничество, мошенники