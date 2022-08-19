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Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:27
2022-08-19T22:27
2022-08-19T22:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Расположена рядом с городом Новая Каховка. Обеспечивает водоснабжения засушливых районов области и подачу воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220813/zaes-1809389773.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Каховская ГЭС
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области