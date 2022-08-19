https://ria.ru/20220819/argentina-1810628940.html
В столице Аргентины провели флешмоб в поддержку русской культуры
В столице Аргентины провели флешмоб в поддержку русской культуры - РИА Новости, 19.08.2022
В столице Аргентины провели флешмоб в поддержку русской культуры
Аргентинцы и россияне провели в центре Буэнос-Айреса флешмоб против русофобии и в поддержку русской культуры. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T02:39
2022-08-19T02:39
2022-08-19T02:41
буэнос-айрес (город)
аргентина
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россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 авг – РИА Новости. Аргентинцы и россияне провели в центре Буэнос-Айреса флешмоб против русофобии и в поддержку русской культуры.Они растянули российские флаги, стоя на ступенях здания одного из самых престижных факультетов Университета Буэнос-Айреса – юридического."Это был символичный шаг – именно здесь выпускаются адвокаты и судьи, защищающие ценности и права человека", - сообщила РИА Новости советник молодежного координационного совета российских соотечественников в Аргентине Анастасия Турская.Идея провести флешмоб возникла на одной из недавних встреч участников совета.По ее словам, люди не отделяют политику от культуры. Например, в этом году не проходит фестиваль российской культуры "Матушка Русь", была акция против россиян рядом с театром, где проходил концерт "Хора Турецкого" в конце июля."Наше видео с флешмобом в соцсетях сопровождает текст, где приводится выдержка из Конституции Аргентины. Там говорится, что любой, кто живет на аргентинской земле, имеет равные правы. Мы хотели напомнить всему миру и аргентинским друзьям и правительству, что быть русским сейчас - это то же самое, что было быть им два года назад, три года назад: мы те же люди, с той же культурой, музыкой и идеями", - подчеркнула Турская.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буэнос-айрес (город), аргентина, в мире, россия
Буэнос-Айрес (город), Аргентина, В мире, Россия
02:39 19.08.2022 (обновлено: 02:41 19.08.2022)
В столице Аргентины провели флешмоб в поддержку русской культуры
Аргентинцы и россияне провели в центре Буэнос-Айреса флешмоб против русофобии
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 авг – РИА Новости. Аргентинцы и россияне провели в центре Буэнос-Айреса флешмоб против русофобии и в поддержку русской культуры.
Они растянули российские флаги, стоя на ступенях здания одного из самых престижных факультетов Университета Буэнос-Айреса
– юридического.
"Это был символичный шаг – именно здесь выпускаются адвокаты и судьи, защищающие ценности и права человека", - сообщила РИА Новости советник молодежного координационного совета российских соотечественников в Аргентине
Анастасия Турская.
Идея провести флешмоб возникла на одной из недавних встреч участников совета.
"С начала спецоперации в отношении молодежного совета было много негатива в соцсетях. Мы были вынуждены временно закрыть комментарии. Хотя да, мы получали и поддержку. Но все равно тихая дискриминация в отношении россиян продолжается - нет-нет да тебя и заденут словом", - сказала Турская.
По ее словам, люди не отделяют политику от культуры. Например, в этом году не проходит фестиваль российской культуры "Матушка Русь", была акция против россиян рядом с театром, где проходил концерт "Хора Турецкого" в конце июля.
"Наше видео с флешмобом в соцсетях сопровождает текст, где приводится выдержка из Конституции Аргентины. Там говорится, что любой, кто живет на аргентинской земле, имеет равные правы. Мы хотели напомнить всему миру и аргентинским друзьям и правительству, что быть русским сейчас - это то же самое, что было быть им два года назад, три года назад: мы те же люди, с той же культурой, музыкой и идеями", - подчеркнула Турская.