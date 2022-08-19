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Алена Апина показала взрослую дочь от суррогатной матери - РИА Новости, 19.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220819/apina-1810653697.html
Алена Апина показала взрослую дочь от суррогатной матери
Алена Апина показала взрослую дочь от суррогатной матери - РИА Новости, 19.08.2022
Алена Апина показала взрослую дочь от суррогатной матери
Алена Апина в социальных сетях показала взрослую дочь Ксению от суррогатной матери. Они сфотографировались на пляже. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:59
2022-08-19T09:59
шоубиз
знаменитости
алена апина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Алена Апина в социальных сетях показала взрослую дочь Ксению от суррогатной матери. Они сфотографировались на пляже.Апина долгое время пыталась забеременеть самостоятельно и прибегала к нескольким процедурам ЭКО, но в итоге врачи посоветовали ей обратиться к услугам суррогатной матери. В 2000-х годах это было не очень распространено, поэтому для многих решение артистки стало неожиданным и экстравагантным, вспоминала Апина в одном из интервью.
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знаменитости, алена апина, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Алена Апина, Шоу-бизнес
09:59 19.08.2022
 
Алена Апина показала взрослую дочь от суррогатной матери

Певица Алена Апина показала взрослую дочь Ксению от суррогатной матери

Алена Апина с дочерью
Алена Апина с дочерью
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Алена Апина в социальных сетях показала взрослую дочь Ксению от суррогатной матери. Они сфотографировались на пляже.

"Подружка, ребенок, психотерапевт, стакан воды в старости и еще много чего – это взрослая дочь! После долгой разлуки несколько дней погреться рядом", – написала певица.

Апина долгое время пыталась забеременеть самостоятельно и прибегала к нескольким процедурам ЭКО, но в итоге врачи посоветовали ей обратиться к услугам суррогатной матери. В 2000-х годах это было не очень распространено, поэтому для многих решение артистки стало неожиданным и экстравагантным, вспоминала Апина в одном из интервью.
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:54Шоубиз
Певица Монеточка стала матерью
 
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