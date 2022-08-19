https://ria.ru/20220819/apina-1810653697.html

Алена Апина показала взрослую дочь от суррогатной матери

Алена Апина показала взрослую дочь от суррогатной матери - РИА Новости, 19.08.2022

Алена Апина показала взрослую дочь от суррогатной матери

Алена Апина в социальных сетях показала взрослую дочь Ксению от суррогатной матери. Они сфотографировались на пляже. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:59

2022-08-19T09:59

2022-08-19T09:59

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Алена Апина в социальных сетях показала взрослую дочь Ксению от суррогатной матери. Они сфотографировались на пляже.Апина долгое время пыталась забеременеть самостоятельно и прибегала к нескольким процедурам ЭКО, но в итоге врачи посоветовали ей обратиться к услугам суррогатной матери. В 2000-х годах это было не очень распространено, поэтому для многих решение артистки стало неожиданным и экстравагантным, вспоминала Апина в одном из интервью.

https://ria.ru/20220818/monetochka-1810374120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алена апина, шоу-бизнес