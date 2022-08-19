https://ria.ru/20220819/amerika-1810572902.html

Америка обсуждает, посадят ли Трампа

Америка обсуждает, посадят ли Трампа - РИА Новости, 19.08.2022

Америка обсуждает, посадят ли Трампа

"Будет ли Трамп отбывать срок? — задался недавно вопросом популярный американский журнал Newsweek. — Как можно добиться обвинения бывшего президента?" Это,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:00

2022-08-19T08:00

2022-08-19T08:04

авторы

сша

америка

джо байден

митч макконнелл

айова

дональд трамп

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"Будет ли Трамп отбывать срок? — задался недавно вопросом популярный американский журнал Newsweek. — Как можно добиться обвинения бывшего президента?" Это, конечно, фантастическая формулировка. Во-первых, никаких "бывших президентов" в Америке нет. К человеку, хоть раз побывавшему лидером государства, всю жизнь обращаются "мистер президент", его высочайший статус не подвергается сомнению и всячески подчеркивается.Во-вторых, американские президенты никогда за всю историю страны не сидели в тюрьме. Никогда силовики не вламывались к ним в дома и не рылись в их личных вещах, не ворошили платья первой леди. Никогда у них не изымались паспорта — для любого американца это явный сигнал, что его планируют отправить за решетку.Впрочем, с Трампом все эти правила не действуют. "Вы не понимаете, это другое". На наших глазах незыблемый, казалось бы, институт американского президентства начинает выглядеть как карточный домик. Одно неосторожное движение — и его уже нет.Разумеется, это вызывает возмущение граждан. "Никогда еще я не видел Америку такой разозленной", — констатирует сын Трампа Эрик. Не только трамписты, вообще все люди более или менее правых взглядов чувствуют себя в сегодняшних США как в ловушке. Казалось бы, их десятки миллионов — это огромная и спаянная общим интересом часть общества. Однако структуры Демпартии, словно грибница пронизавшие все государство, давят на них так, что они чувствуют себя диссидентским меньшинством, которое можно безнаказанно запугивать, грабить, уничтожать.Взять, например, Акт о борьбе с инфляцией, который только что подписал Джо Байден. По форме — натуральный список благодеяний, предвыборный подарок Демпартии избирателям. По сути — целенаправленное разорение среднего класса, опоры той самой Америки, которую они потеряли.Само название закона выглядит откровенным издевательством. В целях "борьбы с инфляцией" демократы планируют закачать в экономику еще несколько сотен миллиардов долларов. Изначально речь вообще шла о двух триллионах.Но главная фишка даже не в этом. Самой болезненной темой в новом законе для американцев стало ужесточение налогообложения. Федеральной налоговой инспекции (IRS) будет выделено 80 миллиардов долларов. Под это дело служба должна нанять на работу 87 тысяч новых инспекторов — это в три с половиной раза больше, чем работает в налоговой сегодня.Объявления о вакансиях уже появились на сайте IRS. В них сказано, что кандидат должен уметь обращаться с огнестрельным оружием и быть готовым стрелять на поражение. Интересная новелла, не правда ли? В соцсетях по этому поводу поднялся страшный шум. Объявление отредактировали, однако осадок, что называется, остался."Это что же получается, они создают подразделение боевиков, которые будут приходить с заряженными АR-15 и расстреливать какого-нибудь владельца малого бизнеса в Айове?" Сенатор Чак Грассли, разволновавшись, перепутал в своем твите американскую полуавтоматическую винтовку AR-15 с автоматом Калашникова, но в целом вопрос его вполне закономерен.Дело в том, что США — это уникальная страна, в которой тысячи налоговиков действительно имеют право носить огнестрел и применять его по мере надобности. Следователям IRS именно так положено вести разговор с налогоплательщиками. Теперь, как видим, эту практику планируется расширить и углубить. Недавно, кстати, IRS получила из бюджета очередной транш на пополнение запасов огнестрела и патронов.К кому же пойдет налоговик с ружьем? Вряд ли он отправится в черное гетто, требовать налоги с наркобарона — самоубийц нет. Сомнительно, что он пойдет в гости к Джеффу Безосу. Все-таки в 2019 году самый богатый на тот момент человек на Земле впервые в жизни заплатил налог в американскую казну — правда, по издевательской ставке в 1,2 процента, но хоть что-то. Кстати, добился этого как раз президент Трамп.Может, налоговик навестит видных политиков, представителей, так сказать, элиты? Но у них все схвачено. Митч Макконнелл прячет доходы своей супруги на Маршалловых островах. Джон Керри — на Каймановых. Туда налоговику не доплыть. Олигархи калибром поменьше уходят в штат Делавэр — классический офшор прямо на территории США. Все по закону.Американцы уверены, что налоговиков натравят на законопослушных обывателей, на средний класс. А так как закон о расширении штата IRS продавили демократы, считается, что таким образом они будут расправляться с трампистами и республиканцами.И до этого налоговиков в Штатах боялись не меньше, чем фэбээровцев. Вся система налогообложения сложна необычайно. Тут тебе и федеральный налог, и налог штата. Налоги на зарплату, на недвижимость, на автомобили, на дивиденды, на все виды доходов, на аренду, на наследство. Рядовой американец платит в бюджет как не в себя. Причем над ним вечно висит опасность того, что он что-то не так написал в декларации и к нему приедет налоговик выяснять, как и что.Инспектор может насчитать недоплат, штрафов и пеней на сотни тысяч, а то и миллионы долларов. Если налогоплательщик в процессе переговоров повысит голос, инспектор может решить, что гражданин ему угрожает. За угрозу убийством налогоплательщик получит до 20 лет в тюрьме, такие случаи бывали. При этом штрафы и пени никуда не денутся.Ну а если налоговик вооружен, тут вообще разговор короткий. "У инспекторов IRS на руках четыре с половиной тысячи стволов, оружия, которое убивает людей", — возмущается телеведущий Fox News Такер Карлсон.Ненависть к налоговой службе глубинного американского народа регулярно прорывалась наружу. Инспекторов заказывали киллерам и пытались убить самостоятельно, их офисы взрывали и поджигали. Один отчаявшийся налогоплательщик покончил с собой, направив свой самолет на налоговую службу в Остине (штат Техас), очень громкая была история. В США есть целые движения, убежденные в том, что само существование налоговой службы незаконно и американские граждане ничего никому не должны.Сейчас в этот костер плеснули керосинчику. "Хорошо организованная милиция… Пришло ее время" — так комментируют в соцсетях новости о создании "налоговой армии". Имеется в виду, что американцам пора объединяться в "милиции" и давать вооруженный отпор налоговикам.Для миллионов американцев сегодня налоговики — это не обычное федеральное ведомство, а боевой отряд Демпартии, который будет разорять, а то и физически уничтожать то, что осталось от среднего класса страны. Всех этих владельцев кафе и автомоек, заправок и мотелей, независимых мелких собственников, тех, кто никак не вписывается в глобальный "новый порядок". "Федералы пришли за нами", — комментируют на местах Акт о борьбе с инфляцией."Федералы", "силовики", "гестапо" — именно так аттестуют сегодня граждане США фэбээровцев, налоговиков, вообще всех представителей федеральных ведомств. У американцев растет ощущение, что они живут в стране, оккупированной "вашингтонским режимом". Они активно высказываются на эту тему и готовятся с режимом бороться. Всем этим "суверенным гражданам", "гордым парням", членам бесчисленных милиций, выживальщикам, борцам с налогами осталось только объединиться, тогда они были бы непобедимы.Зачем, казалось бы, правящей Демпартии так озлоблять население? Зачем своими руками ломать те институты, на которых долгое время стояло американское государство? Институт президентства, выборы, полиция, спецслужбы, суды — все это за последние пару лет их усилиями скомпрометировано и разгромлено чуть не до основания.Ответ на это дает один из видных левых авторов. "Хватит уже молиться на священные государственные институты, — призывает демократов писатель Стивен Марш. — Когда правые придут, они захватят эти институты и разрушат демократию… Кризис так глубок, что все основные механизмы управления в Америке надо перезапустить заново". Ну то есть Трамп энд Ко все равно победят, поэтому давайте разнесем все до последнего венца, чтобы им ничего не досталось.Конечно, при таком подходе демократы рискуют тем, что их самих вместе с институтами снесет американская "понизовая вольница". Но положение такое плохое, что приходится рисковать.Что касается Трампа: "да, это (его арест) вполне возможно", рассуждает друг экс-президента, видный адвокат Алан Дершовиц. Однако те, кто думает, что судебное преследование, обвинение и даже тюремный срок не позволят ему участвовать в президентских выборах, глубоко заблуждаются. Трамп "сможет избираться, даже если его осудят, приговорят и наденут полосатую тюремную форму". Сюрреалистическая картина, конечно, — зэк, борющийся за пост президента США. Но Америка сегодня показывает такое кино, что все уже устали удивляться. Сходить за попкорном?

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https://radiosputnik.ria.ru/20220815/1809598275.html

https://ria.ru/20220619/sanktsii-1796510401.html

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сша

америка

айова

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авторы, сша, америка, джо байден, митч макконнелл, айова, дональд трамп