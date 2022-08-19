https://ria.ru/20220819/alkogol-1810690745.html

ЛДПР предложит внести изменения в упаковку алкогольной продукции

ЛДПР предложит внести изменения в упаковку алкогольной продукции - РИА Новости, 19.08.2022

ЛДПР предложит внести изменения в упаковку алкогольной продукции

ЛДПР готовит законопроект, которым предлагается наносить на алкогольную продукцию иллюстраций, демонстрирующих последствия потребления алкоголя, по аналогии с... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:47

2022-08-19T11:47

2022-08-19T12:01

лдпр

общество

ярослав нилов

россия

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. ЛДПР готовит законопроект, которым предлагается наносить на алкогольную продукцию иллюстраций, демонстрирующих последствия потребления алкоголя, по аналогии с табачной продукцией, сообщил замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов."В 2012 году мы выступили за нанесение на пачки сигарет устрашающих картинок с последствиями курения… В сочетании с иллюстрациями последствий употребления алкоголя это, уверен, также возымело бы действие. Снова готовим к внесению соответствующий законопроект", - написал он в своем Telegram-канале.Он также отметил, что подобная практика в сфере табачной продукции была признана эффективной. Нилов добавил, что ранее ЛДПР выступали с подобной инициативой, однако она была отклонена."Ранее подобная инициатива депутатов фракции ЛДПР не была поддержана думским большинством, но вода камень точит", - сказал он.

https://ria.ru/20220724/alkogol-1804587135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лдпр, общество, ярослав нилов, россия