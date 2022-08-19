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ЛДПР предложит внести изменения в упаковку алкогольной продукции - РИА Новости, 19.08.2022
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ЛДПР предложит внести изменения в упаковку алкогольной продукции
ЛДПР предложит внести изменения в упаковку алкогольной продукции - РИА Новости, 19.08.2022
ЛДПР предложит внести изменения в упаковку алкогольной продукции
ЛДПР готовит законопроект, которым предлагается наносить на алкогольную продукцию иллюстраций, демонстрирующих последствия потребления алкоголя, по аналогии с... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:47
2022-08-19T12:01
лдпр
общество
ярослав нилов
россия
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. ЛДПР готовит законопроект, которым предлагается наносить на алкогольную продукцию иллюстраций, демонстрирующих последствия потребления алкоголя, по аналогии с табачной продукцией, сообщил замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов."В 2012 году мы выступили за нанесение на пачки сигарет устрашающих картинок с последствиями курения… В сочетании с иллюстрациями последствий употребления алкоголя это, уверен, также возымело бы действие. Снова готовим к внесению соответствующий законопроект", - написал он в своем Telegram-канале.Он также отметил, что подобная практика в сфере табачной продукции была признана эффективной. Нилов добавил, что ранее ЛДПР выступали с подобной инициативой, однако она была отклонена."Ранее подобная инициатива депутатов фракции ЛДПР не была поддержана думским большинством, но вода камень точит", - сказал он.
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лдпр, общество, ярослав нилов, россия
ЛДПР, Общество, Ярослав Нилов, Россия
11:47 19.08.2022 (обновлено: 12:01 19.08.2022)
 
ЛДПР предложит внести изменения в упаковку алкогольной продукции

ЛДПР предложит наносить на алкогольную продукцию иллюстрации последствий ее употребления

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБутылки на полках в винном отделе
Бутылки на полках в винном отделе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Бутылки на полках в винном отделе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. ЛДПР готовит законопроект, которым предлагается наносить на алкогольную продукцию иллюстраций, демонстрирующих последствия потребления алкоголя, по аналогии с табачной продукцией, сообщил замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов.
"В 2012 году мы выступили за нанесение на пачки сигарет устрашающих картинок с последствиями курения… В сочетании с иллюстрациями последствий употребления алкоголя это, уверен, также возымело бы действие. Снова готовим к внесению соответствующий законопроект", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что подобная практика в сфере табачной продукции была признана эффективной. Нилов добавил, что ранее ЛДПР выступали с подобной инициативой, однако она была отклонена.
"Ранее подобная инициатива депутатов фракции ЛДПР не была поддержана думским большинством, но вода камень точит", - сказал он.
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