https://ria.ru/20220819/agent-1810652931.html
В Краснодаре задержали агента СБУ, который сам предложил Киеву сотрудничать
В Краснодаре задержали агента СБУ, который сам предложил Киеву сотрудничать - РИА Новости, 19.08.2022
В Краснодаре задержали агента СБУ, который сам предложил Киеву сотрудничать
В Краснодаре пойман с поличным агент Службы безопасности Украины, который сам предложил Киеву свои услуги, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:48
2022-08-19T09:48
2022-08-19T17:42
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
краснодар
происшествия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Краснодаре пойман с поличным агент Службы безопасности Украины, который сам предложил Киеву свои услуги, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", — говорится в заявлении.Как утверждается, россиянин установил контакт с украинскими силовиками и за деньги незаконно получал и передавал за рубеж "сведения, которые могут быть использованы против безопасности России".Заведено дело о госизмене. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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краснодар
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание агента СБУ в Краснодаре. Видео ФСБ РФ
ФСБ после сообщения о задержании агента СБУ в Краснодаре публикует оперативное видео
2022-08-19T09:48
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодар, происшествия, служба безопасности украины
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Краснодар, Происшествия, Служба безопасности Украины
09:48 19.08.2022 (обновлено: 17:42 19.08.2022)
В Краснодаре задержали агента СБУ, который сам предложил Киеву сотрудничать
ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре агента СБУ Арчи