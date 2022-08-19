https://ria.ru/20220819/agent-1810652931.html

В Краснодаре задержали агента СБУ, который сам предложил Киеву сотрудничать

В Краснодаре задержали агента СБУ, который сам предложил Киеву сотрудничать - РИА Новости, 19.08.2022

В Краснодаре задержали агента СБУ, который сам предложил Киеву сотрудничать

В Краснодаре пойман с поличным агент Службы безопасности Украины, который сам предложил Киеву свои услуги, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:48

2022-08-19T09:48

2022-08-19T17:42

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

краснодар

происшествия

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Краснодаре пойман с поличным агент Службы безопасности Украины, который сам предложил Киеву свои услуги, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", — говорится в заявлении.Как утверждается, россиянин установил контакт с украинскими силовиками и за деньги незаконно получал и передавал за рубеж "сведения, которые могут быть использованы против безопасности России".Заведено дело о госизмене. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220816/diversanty-1810007070.html

краснодар

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента СБУ в Краснодаре. Видео ФСБ РФ ФСБ после сообщения о задержании агента СБУ в Краснодаре публикует оперативное видео 2022-08-19T09:48 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодар, происшествия, служба безопасности украины