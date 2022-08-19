https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644843.html

Афганистан предложил России инвестировать в нефтегазовую сферу

Афганистан предложил России инвестировать в нефтегазовую сферу - РИА Новости, 19.08.2022

Афганистан предложил России инвестировать в нефтегазовую сферу

Кабул не видит проблем для того, чтобы российские компании работали в Афганистане, можно инвестировать в нефтегазовую сферу, производство цемента, добычу лития, РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:54

2022-08-19T08:54

2022-08-19T08:54

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кабул не видит проблем для того, чтобы российские компании работали в Афганистане, можно инвестировать в нефтегазовую сферу, производство цемента, добычу лития, заявил в интервью РИА Новости глава минпромторга страны Нуриддин Азизи.Он напомнил, что СССР в свое время реализовал более 140 крупных инфраструктурных проекта в Афганистане. Поэтому Россия хорошо ориентируется на рынке Афганистана, знает нашу страну, добавил министр."Российские компании в свое время проводили разведку полезных ископаемых, и теперь их изыскания используются нашим министерством горнодобывающей промышленности и нефти. Эти же документы есть и у российской стороны. Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже. Мы не видим препятствий для работы российских компаний в Афганистане. И хотим, чтобы так продолжалось и дальше", - сказал Азизи.Он добавил, что российские компании могут "инвестировать в цементную отрасль"."С этим никаких проблем нет. Компании могут инвестировать и в другие инфраструктурные проекты. У нас также есть возможность, чтобы российские компании инвестировали в нефтяную и газовую промышленность, минеральные ресурсы. У нас очень хороший и качественный литий", - резюмировал министр.

https://ria.ru/20220817/afganistan-1810090141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, афганистан, россия