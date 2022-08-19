https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644843.html
Афганистан предложил России инвестировать в нефтегазовую сферу
Афганистан предложил России инвестировать в нефтегазовую сферу - РИА Новости, 19.08.2022
Афганистан предложил России инвестировать в нефтегазовую сферу
Кабул не видит проблем для того, чтобы российские компании работали в Афганистане, можно инвестировать в нефтегазовую сферу, производство цемента, добычу лития, РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:54
2022-08-19T08:54
2022-08-19T08:54
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кабул не видит проблем для того, чтобы российские компании работали в Афганистане, можно инвестировать в нефтегазовую сферу, производство цемента, добычу лития, заявил в интервью РИА Новости глава минпромторга страны Нуриддин Азизи.Он напомнил, что СССР в свое время реализовал более 140 крупных инфраструктурных проекта в Афганистане. Поэтому Россия хорошо ориентируется на рынке Афганистана, знает нашу страну, добавил министр."Российские компании в свое время проводили разведку полезных ископаемых, и теперь их изыскания используются нашим министерством горнодобывающей промышленности и нефти. Эти же документы есть и у российской стороны. Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже. Мы не видим препятствий для работы российских компаний в Афганистане. И хотим, чтобы так продолжалось и дальше", - сказал Азизи.Он добавил, что российские компании могут "инвестировать в цементную отрасль"."С этим никаких проблем нет. Компании могут инвестировать и в другие инфраструктурные проекты. У нас также есть возможность, чтобы российские компании инвестировали в нефтяную и газовую промышленность, минеральные ресурсы. У нас очень хороший и качественный литий", - резюмировал министр.
https://ria.ru/20220817/afganistan-1810090141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, афганистан, россия
В мире, Экономика, Афганистан, Россия
Афганистан предложил России инвестировать в нефтегазовую сферу
Глава Минпромторга Афганистана Азизи: Россия может инвестировать в нефтегазовую сферу
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кабул не видит проблем для того, чтобы российские компании работали в Афганистане, можно инвестировать в нефтегазовую сферу, производство цемента, добычу лития, заявил в интервью РИА Новости глава минпромторга страны Нуриддин Азизи.
Он напомнил, что СССР
в свое время реализовал более 140 крупных инфраструктурных проекта в Афганистане
. Поэтому Россия
хорошо ориентируется на рынке Афганистана, знает нашу страну, добавил министр.
"Российские компании в свое время проводили разведку полезных ископаемых, и теперь их изыскания используются нашим министерством горнодобывающей промышленности и нефти. Эти же документы есть и у российской стороны. Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже. Мы не видим препятствий для работы российских компаний в Афганистане. И хотим, чтобы так продолжалось и дальше", - сказал Азизи.
Он добавил, что российские компании могут "инвестировать в цементную отрасль".
"С этим никаких проблем нет. Компании могут инвестировать и в другие инфраструктурные проекты. У нас также есть возможность, чтобы российские компании инвестировали в нефтяную и газовую промышленность, минеральные ресурсы. У нас очень хороший и качественный литий", - резюмировал министр.