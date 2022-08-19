https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644728.html

Афганистан может генерировать до 70 тысяч мегаватт электричества

Афганистан может генерировать до 70 тысяч мегаватт электричества - РИА Новости, 19.08.2022

Афганистан может генерировать до 70 тысяч мегаватт электричества

Афганистан приглашает компании РФ инвестировать в развитие электросетей страны, готов предложить "хорошие условия работы" - министр РИА Новости РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:52

2022-08-19T08:52

2022-08-19T08:52

в мире

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg

Афганистан приглашает компании РФ инвестировать в развитие электросетей страны, готов предложить "хорошие условия работы" - министр РИА НовостиАфганистан при должных инвестициях в энергосектор может генерировать до 70 тыс мегаватт электричества и делиться с соседями - министр РИА Новости

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан