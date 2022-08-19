https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644728.html
Афганистан может генерировать до 70 тысяч мегаватт электричества
Афганистан может генерировать до 70 тысяч мегаватт электричества - РИА Новости, 19.08.2022
Афганистан может генерировать до 70 тысяч мегаватт электричества
Афганистан приглашает компании РФ инвестировать в развитие электросетей страны, готов предложить "хорошие условия работы" - министр РИА Новости РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:52
2022-08-19T08:52
2022-08-19T08:52
в мире
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg
Афганистан приглашает компании РФ инвестировать в развитие электросетей страны, готов предложить "хорошие условия работы" - министр РИА НовостиАфганистан при должных инвестициях в энергосектор может генерировать до 70 тыс мегаватт электричества и делиться с соседями - министр РИА Новости
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a6803caef4b9e62bad186cc159e839f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан
Материал дополняется
Афганистан может генерировать до 70 тысяч мегаватт электричества
Министр торговли Азизи: Афганистан может генерировать до 70 тысяч мегаватт электричества