В Афганистане надеются, что США разморозят авуары
Министр торговли Афганистана Азизи надеется, что США разморозит национальные авуары
© AP Photo / Rahmat GulКабул
© AP Photo / Rahmat Gul
Кабул. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афганистан хотел бы наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США, но при этом надеется, что Вашингтон не допустит исторической ошибки и разморозит национальные авуары, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"По поводу перспектив отношений с США – мы бы хотели наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США", - сказал министр.
"А что касается авуаров, то деньги, которые Америка заблокировала, - это деньги частного сектора, простых людей. Это то, что лежало на счетах в банках в качестве банковских гарантий. А США забрали их из афганских банков, блокировали их. Если США закроют на это глаза, это станет большой катастрофой для афганского частного сектора и афганской экономики… Мы надеемся, что США не допустят такую историческую ошибку и разморозят афганские национальные резервы", - отметил Азизи.
В начале августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.