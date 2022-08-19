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Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле - РИА Новости, 19.08.2022
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Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле
Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле - РИА Новости, 19.08.2022
Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле
Афганистан хотел бы наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:26
2022-08-19T09:01
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
афганистан
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афганистан хотел бы наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."По поводу перспектив отношений с США – мы бы хотели наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США", - сказал министр.
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Дарья Буймова
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), афганистан, в мире
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Афганистан, В мире
08:26 19.08.2022 (обновлено: 09:01 19.08.2022)
 
Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле

В Минпромторге Афганистана заявили о желании наладить отношения со всеми странами

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афганистан хотел бы наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"По поводу перспектив отношений с США – мы бы хотели наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США", - сказал министр.
Вид на город Кабул - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
08:54
Афганистан предложил России инвестировать в нефтегазовую сферу
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АфганистанВ мире
 
 
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