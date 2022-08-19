https://ria.ru/20220819/afganistan-1810642816.html
Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле
Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле - РИА Новости, 19.08.2022
Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле
Афганистан хотел бы наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:26
2022-08-19T08:26
2022-08-19T09:01
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
афганистан
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афганистан хотел бы наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."По поводу перспектив отношений с США – мы бы хотели наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США", - сказал министр.
https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), афганистан, в мире
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Афганистан, В мире
08:26 19.08.2022 (обновлено: 09:01 19.08.2022)
Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле
В Минпромторге Афганистана заявили о желании наладить отношения со всеми странами