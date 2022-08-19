https://ria.ru/20220819/afganistan-1810642816.html

Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле

Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле - РИА Новости, 19.08.2022

Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле

Афганистан хотел бы наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:26

2022-08-19T08:26

2022-08-19T09:01

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

афганистан

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афганистан хотел бы наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."По поводу перспектив отношений с США – мы бы хотели наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США", - сказал министр.

https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644843.html

афганистан

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), афганистан, в мире