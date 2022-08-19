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Кабул заинтересовался в покупке российской нефти по бартерной схеме

Кабул заинтересовался в покупке российской нефти по бартерной схеме - РИА Новости, 19.08.2022

Кабул заинтересовался в покупке российской нефти по бартерной схеме

Кабул хотел бы закупать у России нефтепродукты и товары по бартерной схеме, но возможны и финансовые транзакции, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:05

2022-08-19T08:05

2022-08-19T09:17

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кабул хотел бы закупать у России нефтепродукты и товары по бартерной схеме, но возможны и финансовые транзакции, заявил в интервью РИА Новости глава минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи.Ранее в пятницу он заявил, что Кабул хотел бы до конца года договориться с Москвой о поставках около 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива."В приоритете у нас – осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме. Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые транзакции. С этим вопросом никаких проблем нет - в отношении Афганистана нет никаких ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам сырья, Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами", - сказал Азизи.Делегация минпромторга Афганистана прибыла 14 августа в Москву. Направленная правительством талибов (движение "Талибан"*) бизнес-миссия провела переговоры в Москве с российскими коллегами, в четверг делегация направилась в Казань.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809635129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"В приоритете импорт этих товаров по бартерной схеме" – глава минпромторга Афганистана о закупке нефтепродуктов "В приоритете импорт этих товаров по бартерной схеме" – глава минпромторга Афганистана о закупке нефтепродуктов 2022-08-19T08:05 true PT2M20S

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Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город), москва, евросоюз, талибан, оон