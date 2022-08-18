https://ria.ru/20220818/zoloto-1810447237.html
Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота
Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота - РИА Новости, 18.08.2022
Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота
В столичном аэропорту Внуково задержали шесть контрабандистов, пытавшихся вывезти в ОАЭ 225 килограммов золота на 800 миллионов рублей, возбуждено уголовное... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:41
2022-08-18T13:41
2022-08-18T16:00
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В столичном аэропорту Внуково задержали шесть контрабандистов, пытавшихся вывезти в ОАЭ 225 килограммов золота на 800 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщается в Telegram-канале ФТС России."Золотые слитки на 800 млн рублей таможенники не дали контрабандой вывезти в ОАЭ. 225 килограммов золота и 6 перевозивших его курьеров оперативники задержали в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.Отмечается, что контрабандисты разделились на две группы, чтобы вывезти 45 слитков золота. Первая с золотом намеревалась вылететь из Внуково в Ереван, так как Армения входит в состав ЕАЭС, и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая направлялась оттуда же в Дубай. Под видом туристов они прошли таможенный контроль с пустой ручной кладью.Уже после проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта Внуково, обменялись сумками и сели в самолет. Там их и задержали таможенники."Возбуждено три уголовных дела о контрабанде по статье 226.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до от 5 до 10 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220810/kontrabanda-1808633966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, происшествия
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Происшествия
13:41 18.08.2022 (обновлено: 16:00 18.08.2022)
Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота
Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота на 800 миллионов рублей