https://ria.ru/20220818/zoloto-1810447237.html

Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота

Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота - РИА Новости, 18.08.2022

Во Внуково задержали контрабандистов с 225 килограммами золота

В столичном аэропорту Внуково задержали шесть контрабандистов, пытавшихся вывезти в ОАЭ 225 килограммов золота на 800 миллионов рублей, возбуждено уголовное... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:41

2022-08-18T13:41

2022-08-18T16:00

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В столичном аэропорту Внуково задержали шесть контрабандистов, пытавшихся вывезти в ОАЭ 225 килограммов золота на 800 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщается в Telegram-канале ФТС России."Золотые слитки на 800 млн рублей таможенники не дали контрабандой вывезти в ОАЭ. 225 килограммов золота и 6 перевозивших его курьеров оперативники задержали в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.Отмечается, что контрабандисты разделились на две группы, чтобы вывезти 45 слитков золота. Первая с золотом намеревалась вылететь из Внуково в Ереван, так как Армения входит в состав ЕАЭС, и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая направлялась оттуда же в Дубай. Под видом туристов они прошли таможенный контроль с пустой ручной кладью.Уже после проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта Внуково, обменялись сумками и сели в самолет. Там их и задержали таможенники."Возбуждено три уголовных дела о контрабанде по статье 226.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до от 5 до 10 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220810/kontrabanda-1808633966.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, происшествия