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Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД - РИА Новости, 18.08.2022
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Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД
Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД - РИА Новости, 18.08.2022
Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД
Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:19
2022-08-18T15:19
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Около полудня на Дмитровку недалеко от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению", - рассказал собеседник агентства.Сейчас свинью, по предварительной информации, отловили и увезли. Дальнейшая судьба животного не уточняется.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
15:19 18.08.2022
 
Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД

Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД

© Michael ProbstСвиньи в стойле. Германия
Свиньи в стойле. Германия
© Michael Probst
Свиньи в стойле. Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Около полудня на Дмитровку недалеко от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению", - рассказал собеседник агентства.
© Наш Долгопрудный/ВКонтактеКадр видео очевидца со свиньей в районе МКАД
Кадр видео очевидца со свиньей в районе МКАД
© Наш Долгопрудный/ВКонтакте
Кадр видео очевидца со свиньей в районе МКАД
Сейчас свинью, по предварительной информации, отловили и увезли. Дальнейшая судьба животного не уточняется.
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