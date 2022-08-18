https://ria.ru/20220818/zhivotnye-1810475372.html
Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД
Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД - РИА Новости, 18.08.2022
Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД
Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:19
2022-08-18T15:19
2022-08-18T15:19
происшествия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Около полудня на Дмитровку недалеко от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению", - рассказал собеседник агентства.Сейчас свинью, по предварительной информации, отловили и увезли. Дальнейшая судьба животного не уточняется.
https://ria.ru/20200609/1572601715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД
Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД