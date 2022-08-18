https://ria.ru/20220818/zhivotnye-1810475372.html

Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД

Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД - РИА Новости, 18.08.2022

Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД

Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:19

2022-08-18T15:19

2022-08-18T15:19

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Огромную свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Около полудня на Дмитровку недалеко от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению", - рассказал собеседник агентства.Сейчас свинью, по предварительной информации, отловили и увезли. Дальнейшая судьба животного не уточняется.

https://ria.ru/20200609/1572601715.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, московская область (подмосковье)