https://ria.ru/20220818/zerno-1810513616.html

Челябинская область планирует собрать два миллиона тонн зерна в 2022 году

Челябинская область планирует собрать два миллиона тонн зерна в 2022 году - РИА Новости, 18.08.2022

Челябинская область планирует собрать два миллиона тонн зерна в 2022 году

Челябинская область в 2022 году планирует собрать очень хороший урожай зерновых культур - около 2 миллионов тонн зерна, сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:45

2022-08-18T16:45

2022-08-18T16:45

челябинская область

экономика

челябинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг – РИА Новости. Челябинская область в 2022 году планирует собрать очень хороший урожай зерновых культур - около 2 миллионов тонн зерна, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер."Сельское хозяйство нашего региона развивается, несмотря на последние засушливые годы. В этом году мы ожидаем очень хороший урожай – порядка 2 миллионов тонн зерна. Это очень-очень неплохо и уверен, что мы продолжим лидировать в тех сильных компонентах и отраслях, где мы были лидерами. Мы лидеры по мясу, мясу птицы, входим в тройку по объемам производства яйца. Мы безусловные лидеры по макаронным изделиям, по крупам, муке, подсолнечному маслу. Мы эти компетенции будем развивать", - сказал глава региона на открытии выставки "Арго-2022" в Челябинске.По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, настроение у аграриев региона позитивное. "В этом году мы имеем неплохие виды на урожай. Уборочная кампания в регионе стартовала. Стартовала очень хорошо. Настроение у аграриев позитивное. И продукцией с этого урожая аграрии будут делиться", - сказал он журналистам.Кроме того, генеральный директор агрохолдинга "Равис" Андрей Ишмаметьев пояснил, что холдинг рассчитывает на высокие показатели по сбору зерновых. "Однозначно, область будет с урожаем. Однозначно, область будет с рекордом. Самое главное – вовремя убрать и заложить на хранение… Сбор начали. У нас между предприятиями расстояние 500 км, так, на юге мы молотим зерна пшеницы, озимую уже смолотили… Также в этом году произведем мяса птицы больше, чем в прошлом году, – около 70 тысяч тонн", - сказал он журналистам.По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства региона, яровой сев в Челябинской области проведен на площади 1,81 млн га, это на 80 тысяч га больше, чем в прошлом году. Это самая большая яровая площадь в Уральском федеральном округе. Так, увеличены посевы масличных культур на 52 тысячи га - до 363 тысяч га, гречихи - на 12 тысяч га до 30 тысяч га, ячменя - на 10 тысяч га, кукурузы на зерно - на 700 га, проса - на 600 га, твердой пшеницы - на 21,5 тысячи га до 180 тысяч га. Картофеля в хозяйствах посажено на 95 га больше, чем в 2021 году, полевых овощей - 1,2 тысячи га.

https://ria.ru/20220817/zerno-1810131563.html

https://ria.ru/20220802/issledovaniya-1806667593.html

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экономика, челябинск, алексей текслер