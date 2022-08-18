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Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна - РИА Новости, 18.08.2022
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https://ria.ru/20220818/zerno-1810439241.html
Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна
Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна - РИА Новости, 18.08.2022
Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна
Аграрии Волгоградской области собрали 6 миллионов тонн зерна, превысив почти на 1,5 миллиона тонн плановые показатели, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:09
2022-08-18T13:09
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
россия
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ВОЛГОГРАД, 18 авг - РИА Новости. Аграрии Волгоградской области собрали 6 миллионов тонн зерна, превысив почти на 1,5 миллиона тонн плановые показатели, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона."Еще один серьезный рубеж преодолели хлеборобы Волгоградской области — в закрома Родины направлено 6 миллионов тонн зерна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что план на эту уборочную кампанию, поставленную перед регионом Минсельхозом РФ в 4,7 миллиона тонн, перевыполнен.По данным администрации, из 1,7 миллиона гектаров озимых осталось убрать 50 тысяч гектара, средняя урожайность по региону составляет 33 центнера с гектара.Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20220712/volgograd-1801881648.html
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волгоградская область, андрей бочаров, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
13:09 18.08.2022
 

Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 18 авг - РИА Новости. Аграрии Волгоградской области собрали 6 миллионов тонн зерна, превысив почти на 1,5 миллиона тонн плановые показатели, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
"Еще один серьезный рубеж преодолели хлеборобы Волгоградской области — в закрома Родины направлено 6 миллионов тонн зерна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что план на эту уборочную кампанию, поставленную перед регионом Минсельхозом РФ в 4,7 миллиона тонн, перевыполнен.
По данным администрации, из 1,7 миллиона гектаров озимых осталось убрать 50 тысяч гектара, средняя урожайность по региону составляет 33 центнера с гектара.
Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве.
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 11:14Волгоградская область
Волгоградский губернатор предложил посвятить урожай победе под Сталинградом
 
Волгоградская областьВолгоградская областьАндрей БочаровРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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