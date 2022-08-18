https://ria.ru/20220818/zerno-1810439241.html

Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна

Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна - РИА Новости, 18.08.2022

Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна

Аграрии Волгоградской области собрали 6 миллионов тонн зерна, превысив почти на 1,5 миллиона тонн плановые показатели, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:09

2022-08-18T13:09

2022-08-18T13:09

волгоградская область

волгоградская область

андрей бочаров

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ВОЛГОГРАД, 18 авг - РИА Новости. Аграрии Волгоградской области собрали 6 миллионов тонн зерна, превысив почти на 1,5 миллиона тонн плановые показатели, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона."Еще один серьезный рубеж преодолели хлеборобы Волгоградской области — в закрома Родины направлено 6 миллионов тонн зерна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что план на эту уборочную кампанию, поставленную перед регионом Минсельхозом РФ в 4,7 миллиона тонн, перевыполнен.По данным администрации, из 1,7 миллиона гектаров озимых осталось убрать 50 тысяч гектара, средняя урожайность по региону составляет 33 центнера с гектара.Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20220712/volgograd-1801881648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоградская область, андрей бочаров, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)