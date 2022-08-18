https://ria.ru/20220818/zerno-1810439241.html
Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна
Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна - РИА Новости, 18.08.2022
Аграрии Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна
Аграрии Волгоградской области собрали 6 миллионов тонн зерна, превысив почти на 1,5 миллиона тонн плановые показатели, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:09
2022-08-18T13:09
2022-08-18T13:09
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg
ВОЛГОГРАД, 18 авг - РИА Новости. Аграрии Волгоградской области собрали 6 миллионов тонн зерна, превысив почти на 1,5 миллиона тонн плановые показатели, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона."Еще один серьезный рубеж преодолели хлеборобы Волгоградской области — в закрома Родины направлено 6 миллионов тонн зерна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что план на эту уборочную кампанию, поставленную перед регионом Минсельхозом РФ в 4,7 миллиона тонн, перевыполнен.По данным администрации, из 1,7 миллиона гектаров озимых осталось убрать 50 тысяч гектара, средняя урожайность по региону составляет 33 центнера с гектара.Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20220712/volgograd-1801881648.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_139ab3b121550c7c403c3bf0e249dac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, андрей бочаров, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)