https://ria.ru/20220818/zeman-1810454553.html
Президента Чехии госпитализировали для медосмотра
Президента Чехии госпитализировали для медосмотра - РИА Новости, 18.08.2022
Президента Чехии госпитализировали для медосмотра
Чешский президент Милош Земан (77 лет) был в четверг госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге для проведения запланированного медосмотра,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:07
2022-08-18T14:07
2022-08-18T14:07
в мире
милош земан
чехия
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ПРАГА, 18 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан (77 лет) был в четверг госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге для проведения запланированного медосмотра, сообщил журналистам его пресс-секретарь Иржи Овчачек."Господин президент (Земан) с четверга находится в Центральном военном госпитале для проведения запланированного медосмотра", - сообщил Овчачек, не уточнив при этом сроки нахождения президента в ЦВГ.По словам Овчачека, на этой неделе у президента заканчивается отпуск, а на будущую у него уже запланирован ряд рабочих встреч, в частности, с иностранными дипломатами и с премьером Петром Фиалой.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799913050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милош земан, чехия
В мире, Милош Земан, Чехия
Президента Чехии госпитализировали для медосмотра
Президента Чехии Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь для медосмотра
ПРАГА, 18 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан (77 лет) был в четверг госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге для проведения запланированного медосмотра, сообщил журналистам его пресс-секретарь Иржи Овчачек.
"Господин президент (Земан) с четверга находится в Центральном военном госпитале для проведения запланированного медосмотра", - сообщил Овчачек, не уточнив при этом сроки нахождения президента в ЦВГ.
По словам Овчачека, на этой неделе у президента заканчивается отпуск, а на будущую у него уже запланирован ряд рабочих встреч, в частности, с иностранными дипломатами и с премьером Петром Фиалой.