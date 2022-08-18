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Президента Чехии госпитализировали для медосмотра - РИА Новости, 18.08.2022
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Президента Чехии госпитализировали для медосмотра
Президента Чехии госпитализировали для медосмотра - РИА Новости, 18.08.2022
Президента Чехии госпитализировали для медосмотра
Чешский президент Милош Земан (77 лет) был в четверг госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге для проведения запланированного медосмотра,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:07
2022-08-18T14:07
в мире
милош земан
чехия
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ПРАГА, 18 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан (77 лет) был в четверг госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге для проведения запланированного медосмотра, сообщил журналистам его пресс-секретарь Иржи Овчачек."Господин президент (Земан) с четверга находится в Центральном военном госпитале для проведения запланированного медосмотра", - сообщил Овчачек, не уточнив при этом сроки нахождения президента в ЦВГ.По словам Овчачека, на этой неделе у президента заканчивается отпуск, а на будущую у него уже запланирован ряд рабочих встреч, в частности, с иностранными дипломатами и с премьером Петром Фиалой.
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в мире, милош земан, чехия
В мире, Милош Земан, Чехия
14:07 18.08.2022
 
Президента Чехии госпитализировали для медосмотра

Президента Чехии Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь для медосмотра

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
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ПРАГА, 18 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан (77 лет) был в четверг госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге для проведения запланированного медосмотра, сообщил журналистам его пресс-секретарь Иржи Овчачек.
"Господин президент (Земан) с четверга находится в Центральном военном госпитале для проведения запланированного медосмотра", - сообщил Овчачек, не уточнив при этом сроки нахождения президента в ЦВГ.
По словам Овчачека, на этой неделе у президента заканчивается отпуск, а на будущую у него уже запланирован ряд рабочих встреч, в частности, с иностранными дипломатами и с премьером Петром Фиалой.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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