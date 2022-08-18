https://ria.ru/20220818/zeman-1810454553.html

Президента Чехии госпитализировали для медосмотра

Президента Чехии госпитализировали для медосмотра - РИА Новости, 18.08.2022

Президента Чехии госпитализировали для медосмотра

Чешский президент Милош Земан (77 лет) был в четверг госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге для проведения запланированного медосмотра,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:07

2022-08-18T14:07

2022-08-18T14:07

в мире

милош земан

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002985_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_2ef3cb9c98c8d73b3f8603a25046ade6.jpg

ПРАГА, 18 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан (77 лет) был в четверг госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге для проведения запланированного медосмотра, сообщил журналистам его пресс-секретарь Иржи Овчачек."Господин президент (Земан) с четверга находится в Центральном военном госпитале для проведения запланированного медосмотра", - сообщил Овчачек, не уточнив при этом сроки нахождения президента в ЦВГ.По словам Овчачека, на этой неделе у президента заканчивается отпуск, а на будущую у него уже запланирован ряд рабочих встреч, в частности, с иностранными дипломатами и с премьером Петром Фиалой.

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799913050.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, милош земан, чехия