16:35 18.08.2022 (обновлено: 16:46 18.08.2022)
Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС
Президент Украины Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС и продуктовую сделку
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и координацию по продуктовой сделке.
"Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, Зеленский сообщил, что призвал ООН "обеспечить безопасность этого стратегического объекта".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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