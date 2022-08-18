https://ria.ru/20220818/zelenskiy-1810508978.html

Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС

Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС

Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и координацию РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:35

2022-08-18T16:35

2022-08-18T16:46

в мире

антониу гутерреш

россия

энергодар

львов

запорожская аэс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и координацию по продуктовой сделке."Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.По его словам, также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, Зеленский сообщил, что призвал ООН "обеспечить безопасность этого стратегического объекта".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220818/peregovory-1810347788.html

https://ria.ru/20220818/guterresh-1810465672.html

россия

энергодар

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, россия, энергодар, львов, запорожская аэс, оон