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Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС
Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС
Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и координацию РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:35
2022-08-18T16:46
в мире
антониу гутерреш
россия
энергодар
львов
запорожская аэс
оон
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и координацию по продуктовой сделке."Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.По его словам, также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, Зеленский сообщил, что призвал ООН "обеспечить безопасность этого стратегического объекта".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20220818/peregovory-1810347788.html
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в мире, антониу гутерреш, россия, энергодар, львов, запорожская аэс, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Энергодар, Львов, Запорожская АЭС, ООН
16:35 18.08.2022 (обновлено: 16:46 18.08.2022)
 
Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС

Президент Украины Зеленский и Гутерреш обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС и продуктовую сделку

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и координацию по продуктовой сделке.
"Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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По его словам, также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, Зеленский сообщил, что призвал ООН "обеспечить безопасность этого стратегического объекта".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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В миреАнтониу ГутеррешРоссияЭнергодарЛьвовЗапорожская АЭСООН
 
 
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