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"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод - РИА Новости, 18.08.2022
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Подкаст про истории успеха и как его добиться – в работе, благотворительности, музыке или бизнесе. Вместе с гостями говорим про стереотипы, неочевидные плюсы и минусы разных профессий. А еще – где и как им научиться.
https://ria.ru/20220818/zavod-1807463426.html
"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод
"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод - РИА Новости, 18.08.2022
"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод
Что такое крафтовое пиво и чем оно отличается от обычного, может ли руководить заводом человек, который сам почти не пьет, и как попробовать пиво, которое еще не сварили.
2022-08-18T12:00
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бери и делай
подкаст
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"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод
Что такое крафтовое пиво и чем оно отличается от обычного, может ли руководить заводом человек, который сам почти не пьет, и как попробовать пиво, которое еще не сварили. Как придумывают новые сорта и зачем они нужны, почему больше всего в России пьют перед Новым годом, и кто такие карусельщики – рассказывает основатель крафтовой пивоварни "Zavod", бизнесмен Александр Горбачев.
audio/mpeg
"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод
Что такое крафтовое пиво и чем оно отличается от обычного, может ли руководить заводом человек, который сам почти не пьет, и как попробовать пиво, которое еще не сварили. Как придумывают новые сорта и зачем они нужны, почему больше всего в России пьют перед Новым годом, и кто такие карусельщики – рассказывает основатель крафтовой пивоварни "Zavod", бизнесмен Александр Горбачев.
audio/mpeg
Как придумывают новые сорта и зачем они нужны, почему больше всего в России пьют перед Новым годом, и кто такие карусельщики – рассказывает основатель крафтовой пивоварни "Zavod", бизнесмен Александр Горбачев.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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подкаст, аудио
Бери и делай, Подкаст
12:00 18.08.2022 (обновлено: 13:23 18.08.2022)
 

"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод

Бери и делай
"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод
12:00
Читать ria.ru в
Что такое крафтовое пиво и чем оно отличается от обычного, может ли руководить заводом человек, который сам почти не пьет, и как попробовать пиво, которое еще не сварили.
Как придумывают новые сорта и зачем они нужны, почему больше всего в России пьют перед Новым годом, и кто такие карусельщики – рассказывает основатель крафтовой пивоварни "Zavod", бизнесмен Александр Горбачев.
Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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