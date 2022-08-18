https://ria.ru/20220818/zavod-1807463426.html

"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод

"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод - РИА Новости, 18.08.2022

"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод

Что такое крафтовое пиво и чем оно отличается от обычного, может ли руководить заводом человек, который сам почти не пьет, и как попробовать пиво, которое еще не сварили.

2022-08-18T12:00

2022-08-18T12:00

2022-08-18T13:23

бери и делай

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807462533_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2db116a719e784e390bd520d9417357b.jpg

"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод Что такое крафтовое пиво и чем оно отличается от обычного, может ли руководить заводом человек, который сам почти не пьет, и как попробовать пиво, которое еще не сварили. Как придумывают новые сорта и зачем они нужны, почему больше всего в России пьют перед Новым годом, и кто такие карусельщики – рассказывает основатель крафтовой пивоварни "Zavod", бизнесмен Александр Горбачев. audio/mpeg

"Мы против панковского подхода". Как открыть собственный завод Что такое крафтовое пиво и чем оно отличается от обычного, может ли руководить заводом человек, который сам почти не пьет, и как попробовать пиво, которое еще не сварили. Как придумывают новые сорта и зачем они нужны, почему больше всего в России пьют перед Новым годом, и кто такие карусельщики – рассказывает основатель крафтовой пивоварни "Zavod", бизнесмен Александр Горбачев. audio/mpeg

Как придумывают новые сорта и зачем они нужны, почему больше всего в России пьют перед Новым годом, и кто такие карусельщики – рассказывает основатель крафтовой пивоварни "Zavod", бизнесмен Александр Горбачев.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио