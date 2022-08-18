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Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян - РИА Новости, 18.08.2022
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Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян
Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян - РИА Новости, 18.08.2022
Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян
Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов предложил ввести для неработающих родителей "родительские зарплаты", а также расширить... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:31
2022-08-18T11:38
сергей миронов
общество
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов предложил ввести для неработающих родителей "родительские зарплаты", а также расширить уже действующие программы поддержки "не по срокам, а по содержанию"."Нужно воплощать программные предложения нашей партии. Например, вводить "родительские зарплаты". &lt;…&gt; С такой поддержкой женщине будет проще решиться на рождение ребенка, она будет уверена: даже если возникнут проблемы с трудоустройством, государство ее поддержит", — написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик прокомментировал предложение Минфина продлить программу льготной семейной ипотеки на год, подчеркнув, что такие меры поддержки, как льготная ипотека и маткапитал, должны быть постоянно действующими. "Расширять программы нужно не по срокам, а по содержанию, подключая дополнительные механизмы стимулирования рождаемости. &lt;…&gt; Ту же семейную ипотеку необходимо обязательно распространять на вторичное жилье и снижать ставку по программе хотя бы вдвое. Маткапитал необходимо вводить и на третьих детей, это станет хорошей мерой стимулирования многодетности", — подчеркнул он.
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сергей миронов, общество, россия, партия "справедливая россия - за правду"
Сергей Миронов, Общество, Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду"
10:31 18.08.2022 (обновлено: 11:38 18.08.2022)
 
Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян

Сергей Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов предложил ввести для неработающих родителей "родительские зарплаты", а также расширить уже действующие программы поддержки "не по срокам, а по содержанию".
"Нужно воплощать программные предложения нашей партии. Например, вводить "родительские зарплаты". <…> С такой поддержкой женщине будет проще решиться на рождение ребенка, она будет уверена: даже если возникнут проблемы с трудоустройством, государство ее поддержит", — написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик прокомментировал предложение Минфина продлить программу льготной семейной ипотеки на год, подчеркнув, что такие меры поддержки, как льготная ипотека и маткапитал, должны быть постоянно действующими. "Расширять программы нужно не по срокам, а по содержанию, подключая дополнительные механизмы стимулирования рождаемости. <…> Ту же семейную ипотеку необходимо обязательно распространять на вторичное жилье и снижать ставку по программе хотя бы вдвое. Маткапитал необходимо вводить и на третьих детей, это станет хорошей мерой стимулирования многодетности", — подчеркнул он.
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