https://ria.ru/20220818/zarplata-1810383199.html

Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян

Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян - РИА Новости, 18.08.2022

Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян

Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов предложил ввести для неработающих родителей "родительские зарплаты", а также расширить... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:31

2022-08-18T10:31

2022-08-18T11:38

сергей миронов

общество

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов предложил ввести для неработающих родителей "родительские зарплаты", а также расширить уже действующие программы поддержки "не по срокам, а по содержанию"."Нужно воплощать программные предложения нашей партии. Например, вводить "родительские зарплаты". <…> С такой поддержкой женщине будет проще решиться на рождение ребенка, она будет уверена: даже если возникнут проблемы с трудоустройством, государство ее поддержит", — написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик прокомментировал предложение Минфина продлить программу льготной семейной ипотеки на год, подчеркнув, что такие меры поддержки, как льготная ипотека и маткапитал, должны быть постоянно действующими. "Расширять программы нужно не по срокам, а по содержанию, подключая дополнительные механизмы стимулирования рождаемости. <…> Ту же семейную ипотеку необходимо обязательно распространять на вторичное жилье и снижать ставку по программе хотя бы вдвое. Маткапитал необходимо вводить и на третьих детей, это станет хорошей мерой стимулирования многодетности", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20220817/rosstat-1810302425.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей миронов, общество, россия, партия "справедливая россия - за правду"