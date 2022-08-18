https://ria.ru/20220818/zapret-1810498404.html

Глава МЧС призвал ввести запрет на посещение лесов в двух округах

Глава МЧС призвал ввести запрет на посещение лесов в двух округах - РИА Новости, 18.08.2022

Глава МЧС призвал ввести запрет на посещение лесов в двух округах

Глава МЧС Александр Куренков порекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:09

2022-08-18T16:09

2022-08-18T17:25

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков порекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Куренков сегодня прибыл в Рязанскую область, где осмотрел с вертолета пострадавшие от лесных пожаров территории, отметили в ведомстве."Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки… Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации", - приводит пресс-служба слова Куренкова.Глава МЧС также потребовал обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельскохозяйственного назначения и вблизи населенных пунктов в целях недопущения перехода огня на территории лесного фонда.

https://ria.ru/20220818/les-1810446059.html

рязанская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава МЧС России осмотрел пострадавшие от огня территории Рязанской области Министр МЧС России Александр Куренков прибыл в Рязанскую область, чтобы оценить сложившуюся в результате крупных природных пожаров обстановку и проконтролировать оказание помощи населению. С вертолета он осмотрел пострадавшие от пожара территории региона. Продолжает действовать 4 очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах. На координационном совещании с представителями учреждений и ведомств, задействованных в ликвидации природных пожаров, Александр Куренков поручил обеспечить эффективное применение группировки сил и средств РСЧС и при необходимости своевременно ее наращивать. Активно привлекать добровольную пожарную охрану. 2022-08-18T16:09 true PT0M56S

Комментарий главы МЧС РФ Александра Куренкова о пожарах в Рязанской области Министр МЧС России Александр Куренков прибыл в Рязанскую область, чтобы оценить сложившуюся в результате крупных природных пожаров обстановку и проконтролировать оказание помощи населению. 2022-08-18T16:09 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, александр куренков (мчс)