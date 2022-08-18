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В Новосибирской области заведут дело о загрязнении окружающей среды - РИА Новости, 18.08.2022
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В Новосибирской области заведут дело о загрязнении окружающей среды
В Новосибирской области заведут дело о загрязнении окружающей среды - РИА Новости, 18.08.2022
В Новосибирской области заведут дело о загрязнении окружающей среды
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды на картонно-бумажном комбинате под Новосибирском,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:36
2022-08-18T12:36
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
экология
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НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды на картонно-бумажном комбинате под Новосибирском, следователи организовали проверку.В Telegram-канале СК РФ сообщается, что к руководству Следственного комитета обратились жители СНТ "Звездное" в Новосибирской области в связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой из-за отходов предприятия, которое, по мнению жителей, загрязняет водоемы и леса "при полном отсутствии очистных сооружений и бездействии районных властей"."Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Зарипову В.Б. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад", - говорится в сообщении.СК сообщает, что следователи следственного управления по Новосибирской области уже проводят доследственную проверку по статьям УК РФ о загрязнении вод и атмосферы. Руководство управления провело прием по этой проблеме группы жителей поселка Красный Яр Кубовинского сельсовета Новосибирского района.В свою очередь, в СУСК пояснили, что речь идет о возможном загрязнении окружающей среды на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината в поселке Красный Яр, а именно по факту создания на территории комбината оврага, предположительно, с производственными отходами."По результатам личного приема зарегистрировано сообщение о преступлении по факту загрязнения вод и атмосферы на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината, проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области Д.А. Чернову", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220816/miigaik-1809599002.html
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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), экология
Происшествия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Экология
12:36 18.08.2022
 
В Новосибирской области заведут дело о загрязнении окружающей среды

Бастрыкин поручил завести дело о загрязнении окружающей среды в Новосибирской области

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды на картонно-бумажном комбинате под Новосибирском, следователи организовали проверку.
В Telegram-канале СК РФ сообщается, что к руководству Следственного комитета обратились жители СНТ "Звездное" в Новосибирской области в связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой из-за отходов предприятия, которое, по мнению жителей, загрязняет водоемы и леса "при полном отсутствии очистных сооружений и бездействии районных властей".
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Зарипову В.Б. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад", - говорится в сообщении.
СК сообщает, что следователи следственного управления по Новосибирской области уже проводят доследственную проверку по статьям УК РФ о загрязнении вод и атмосферы. Руководство управления провело прием по этой проблеме группы жителей поселка Красный Яр Кубовинского сельсовета Новосибирского района.
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В свою очередь, в СУСК пояснили, что речь идет о возможном загрязнении окружающей среды на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината в поселке Красный Яр, а именно по факту создания на территории комбината оврага, предположительно, с производственными отходами.
"По результатам личного приема зарегистрировано сообщение о преступлении по факту загрязнения вод и атмосферы на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината, проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области Д.А. Чернову", - говорится в сообщении.
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