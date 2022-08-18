https://ria.ru/20220818/zaes-1810591329.html

Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована

Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована - РИА Новости, 18.08.2022

Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована

Зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, на ней не должны размещаться военные и военное снаряжение, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:43

2022-08-18T19:43

2022-08-18T20:29

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ООН, 18 авг – РИА Новости. Зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, на ней не должны размещаться военные и военное снаряжение, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции во Львове с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским."Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте", - сказал Гутерреш.Он добавил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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