https://ria.ru/20220818/zaes-1810591329.html
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована - РИА Новости, 18.08.2022
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована
Зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, на ней не должны размещаться военные и военное снаряжение, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:43
2022-08-18T19:43
2022-08-18T20:29
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ООН, 18 авг – РИА Новости. Зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, на ней не должны размещаться военные и военное снаряжение, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции во Львове с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским."Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте", - сказал Гутерреш.Он добавил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, россия, украина, оон, антониу гутерреш
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия, Украина, ООН, Антониу Гутерреш
19:43 18.08.2022 (обновлено: 20:29 18.08.2022)
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована
Гутерреш: Запорожская АЭС должна быть демилитаризована, там не должны размещаться военные