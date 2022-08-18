Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/zaes-1810591329.html
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована - РИА Новости, 18.08.2022
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована
Зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, на ней не должны размещаться военные и военное снаряжение, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:43
2022-08-18T20:29
в мире
запорожская аэс
запорожская область
россия
украина
оон
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810598875_0:400:2930:2048_1920x0_80_0_0_4c2cae5aafffab8b1c024f755738e97d.jpg
ООН, 18 авг – РИА Новости. Зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, на ней не должны размещаться военные и военное снаряжение, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции во Львове с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским."Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте", - сказал Гутерреш.Он добавил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810495098.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810598875_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1872678e2bb1f82e7e455d0b50170553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, запорожская область, россия, украина, оон, антониу гутерреш
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия, Украина, ООН, Антониу Гутерреш
19:43 18.08.2022 (обновлено: 20:29 18.08.2022)
 
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована

Гутерреш: Запорожская АЭС должна быть демилитаризована, там не должны размещаться военные

© AFP 2022 / Dimitar DilkoffГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Турции и Украины во Львове
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Турции и Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Турции и Украины во Львове
Читать ria.ru в
ООН, 18 авг – РИА Новости. Зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, на ней не должны размещаться военные и военное снаряжение, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции во Львове с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.
"Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте", - сказал Гутерреш.
Он добавил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 16:01Специальная военная операция на Украине
Беспилотники будут транслировать ситуацию на ЗАЭС в режиме онлайн
 
В миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьРоссияУкраинаООНАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала