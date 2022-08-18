В ДНР назвали обстрелы Киевом ЗАЭС ядерным шантажом Европы
Советник главы ДНР Гагин: Киев использует обстрелы ЗАЭС для ядерного шантажа Европы
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Киев может использовать участившиеся обстрелы Запорожской АЭС для традиционного ядерного шантажа Европы по примеру вымогательства денег на регулярный "ремонт" саркофага Чернобыльской АЭС, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с РИА Новости.
"Руководство Украины вряд ли совсем сошло с ума и не понимает опасности всей ситуации. На мой взгляд, можно предположить, что ситуация точно такая же, как с Чернобыльской АЭС, когда украинский хан обложил данью европейские страны, которые в страхе перед новой катастрофой платили ежегодно деньги на якобы ремонт саркофага. Это просто один из источников дохода украинской элиты", - сказал Гагин.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром Запорожской области. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Вчера, 12:52На Запорожской АЭС работает один из шести блоков