https://ria.ru/20220818/zaes-1810575903.html

В ДНР назвали обстрелы Киевом ЗАЭС ядерным шантажом Европы

В ДНР назвали обстрелы Киевом ЗАЭС ядерным шантажом Европы - РИА Новости, 18.08.2022

В ДНР назвали обстрелы Киевом ЗАЭС ядерным шантажом Европы

Киев может использовать участившиеся обстрелы Запорожской АЭС для традиционного ядерного шантажа Европы по примеру вымогательства денег на регулярный "ремонт"... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:49

2022-08-18T18:49

2022-08-18T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

украина

днепр (город)

чернобыльская аэс

запорожская аэс

ян гагин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807623935_74:0:1429:762_1920x0_80_0_0_2f0d43a5429e42b9982449c3edb7f46d.jpg

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Киев может использовать участившиеся обстрелы Запорожской АЭС для традиционного ядерного шантажа Европы по примеру вымогательства денег на регулярный "ремонт" саркофага Чернобыльской АЭС, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с РИА Новости."Руководство Украины вряд ли совсем сошло с ума и не понимает опасности всей ситуации. На мой взгляд, можно предположить, что ситуация точно такая же, как с Чернобыльской АЭС, когда украинский хан обложил данью европейские страны, которые в страхе перед новой катастрофой платили ежегодно деньги на якобы ремонт саркофага. Это просто один из источников дохода украинской элиты", - сказал Гагин.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром Запорожской области. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220818/aes-1810571302.html

https://ria.ru/20220818/zaes-1810435261.html

энергодар

украина

днепр (город)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, украина, днепр (город), чернобыльская аэс, запорожская аэс, ян гагин, донецкая народная республика