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Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем во Львове согласовал параметры возможной миссии организации объединенных... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:01
2022-08-18T17:14
в мире
антониу гутерреш
оон
магатэ
энергодар
европа
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем во Львове согласовал параметры возможной миссии организации объединенных наций на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС)."Президент и генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Она должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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в мире, антониу гутерреш, оон, магатэ, энергодар, европа, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, запорожская область
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Энергодар, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Запорожская область
17:01 18.08.2022 (обновлено: 17:14 18.08.2022)
 
Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Зеленский заявил, что согласовал с Гутеррешем параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлив на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлив на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Сухое хранилище отработанного ядерного топлив на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем во Львове согласовал параметры возможной миссии организации объединенных наций на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
"Президент и генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Она должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 16:01Специальная военная операция на Украине
Беспилотники будут транслировать ситуацию на ЗАЭС в режиме онлайн
 
В миреАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭЭнергодарЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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