https://ria.ru/20220818/zaes-1810521937.html

Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем во Львове согласовал параметры возможной миссии организации объединенных... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:01

2022-08-18T17:01

2022-08-18T17:14

в мире

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем во Львове согласовал параметры возможной миссии организации объединенных наций на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС)."Президент и генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Она должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810495098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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