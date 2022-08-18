https://ria.ru/20220818/zaes-1810521937.html
Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем во Львове согласовал параметры возможной миссии организации объединенных... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:01
2022-08-18T17:01
2022-08-18T17:14
в мире
антониу гутерреш
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем во Львове согласовал параметры возможной миссии организации объединенных наций на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС)."Президент и генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Она должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810495098.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, антониу гутерреш, оон, магатэ, энергодар, европа, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, запорожская область
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Энергодар, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Запорожская область
17:01 18.08.2022 (обновлено: 17:14 18.08.2022)
Зеленский заявил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Зеленский заявил, что согласовал с Гутеррешем параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС