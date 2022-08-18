https://ria.ru/20220818/zaes-1810495098.html

Беспилотники будут транслировать ситуацию на ЗАЭС в режиме онлайн

Беспилотники будут транслировать ситуацию на ЗАЭС в режиме онлайн - РИА Новости, 18.08.2022

Беспилотники будут транслировать ситуацию на ЗАЭС в режиме онлайн

Беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС в пятницу, где, по данным Минобороны России, украинские войска готовят провокацию, сообщил член главного... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:01

2022-08-18T16:01

2022-08-18T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

украина

владимир рогов

игорь конашенков

антониу гутерреш

запорожская область

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС в пятницу, где, по данным Минобороны России, украинские войска готовят провокацию, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции, — она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли не к ста процентам. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн", — сказал он в эфире "Соловьев Live".Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. Ожидается, что завтра он побывает в Одессе, а на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/magate-1810501971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина, владимир рогов, игорь конашенков, антониу гутерреш, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, оон