16:01 18.08.2022 (обновлено: 17:40 18.08.2022)
Беспилотники будут транслировать ситуацию на ЗАЭС в режиме онлайн
Власти Запорожья пообещали транслировать ситуацию на АЭС с помощью дронов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС в пятницу, где, по данным Минобороны России, украинские войска готовят провокацию, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции, — она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли не к ста процентам. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. Ожидается, что завтра он побывает в Одессе, а на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.