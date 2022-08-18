https://ria.ru/20220818/zaes-1810472669.html
В МИД надеются на визит на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ
В МИД надеются на визит на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 18.08.2022
В МИД надеются на визит на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ
Российская сторона ожидает, что в ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, чтобы они на месте убедились в преступности киевского... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:05
2022-08-18T15:05
2022-08-18T15:05
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская сторона ожидает, что в ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, чтобы они на месте убедились в преступности киевского режима. Такое мнение высказал на брифинге заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев."Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, необходимо заставить украинские подразделения прекратить обстрелы. Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне и сорвана руководством секретариата ООН. Эксперты должны на месте убедиться в преступном поведении киевского режима", - сказал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, оон
В мире, Россия, Энергодар, Днепр (город), Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН
В МИД надеются на визит на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ
МИД: в Москве ожидает, что в ближайшее время состоится поездка на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ