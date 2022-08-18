https://ria.ru/20220818/zaes-1810472669.html

В МИД надеются на визит на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ

В МИД надеются на визит на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 18.08.2022

В МИД надеются на визит на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ

Российская сторона ожидает, что в ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, чтобы они на месте убедились в преступности киевского... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:05

2022-08-18T15:05

2022-08-18T15:05

в мире

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская сторона ожидает, что в ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, чтобы они на месте убедились в преступности киевского режима. Такое мнение высказал на брифинге заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев."Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, необходимо заставить украинские подразделения прекратить обстрелы. Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне и сорвана руководством секретариата ООН. Эксперты должны на месте убедиться в преступном поведении киевского режима", - сказал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

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Дарья Буймова

в мире, россия, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, оон