https://ria.ru/20220818/zaes-1810469076.html

В МИД назвали идею демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлемой

В МИД назвали идею демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлемой - РИА Новости, 18.08.2022

В МИД назвали идею демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлемой

Реализация предложений о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлема, это сделает станцию еще более уязвимой, заявил заместитель... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:52

2022-08-18T14:52

2022-08-18T15:08

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Реализация предложений о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлема, это сделает станцию еще более уязвимой, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев."Киев много раз демонстрировал свою способность организовывать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД РФ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810409359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина