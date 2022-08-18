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В МИД назвали идею демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлемой - РИА Новости, 18.08.2022
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В МИД назвали идею демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлемой
В МИД назвали идею демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлемой - РИА Новости, 18.08.2022
В МИД назвали идею демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлемой
Реализация предложений о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлема, это сделает станцию еще более уязвимой, заявил заместитель... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:52
2022-08-18T15:08
в мире
запорожская аэс
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Реализация предложений о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлема, это сделает станцию еще более уязвимой, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев."Киев много раз демонстрировал свою способность организовывать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД РФ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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в мире, запорожская аэс, украина
В мире, Запорожская АЭС, Украина
14:52 18.08.2022 (обновлено: 15:08 18.08.2022)
 
В МИД назвали идею демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлемой

МИД: идея демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлема, это сделает станцию уязвимей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Реализация предложений о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлема, это сделает станцию еще более уязвимой, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Киев много раз демонстрировал свою способность организовывать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД РФ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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