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На Запорожской АЭС работает один из шести блоков - РИА Новости, 18.08.2022
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На Запорожской АЭС работает один из шести блоков
На Запорожской АЭС работает один из шести блоков - РИА Новости, 18.08.2022
На Запорожской АЭС работает один из шести блоков
Только один энергоблок работает на Запорожской АЭС для обеспечения самой станции и выдачи мощности, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:52
2022-08-18T13:28
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Только один энергоблок работает на Запорожской АЭС для обеспечения самой станции и выдачи мощности, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Работает один блок у нас (на данный момент). Для того, чтобы поддерживать жизнеспособность станции и подавать электроэнергию, в том числе и на Украину", - сказал Балицкий в эфире канала "Россия 1".Как сказал глава администрации, власти стараются сделать так, чтобы люди не покидали Запорожскую АЭС. По его данным, за все время спецоперации со станции уехали около 1,5 тысячи человек. Всего в штате ЗАЭС состояло 11 тысяч сотрудников, сказал Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
https://ria.ru/20220818/veschestva-1810409693.html
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в мире, запорожская аэс, днепр (город), энергодар, европа, ввэр-1000
В мире, Запорожская АЭС, Днепр (город), Энергодар, Европа, ВВЭР-1000
12:52 18.08.2022 (обновлено: 13:28 18.08.2022)
 
На Запорожской АЭС работает один из шести блоков

Глава Запорожья Балицкий: на ЗАЭС работает один из шести блоков

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Только один энергоблок работает на Запорожской АЭС для обеспечения самой станции и выдачи мощности, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Работает один блок у нас (на данный момент). Для того, чтобы поддерживать жизнеспособность станции и подавать электроэнергию, в том числе и на Украину", - сказал Балицкий в эфире канала "Россия 1".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС
Как сказал глава администрации, власти стараются сделать так, чтобы люди не покидали Запорожскую АЭС. По его данным, за все время спецоперации со станции уехали около 1,5 тысячи человек. Всего в штате ЗАЭС состояло 11 тысяч сотрудников, сказал Балицкий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:59
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В миреЗапорожская АЭСДнепр (город)ЭнергодарЕвропаВВЭР-1000
 
 
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