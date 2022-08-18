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В США преуменьшают риски удара по ЗАЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022
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В США преуменьшают риски удара по ЗАЭС, заявили в Минобороны
В США преуменьшают риски удара по ЗАЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022
В США преуменьшают риски удара по ЗАЭС, заявили в Минобороны
СМИ не случайно цитируют американских экспертов, заверяющих, что в случае удара по Запорожской АЭС риски расползания радиации по Европе минимальные, заявил... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:59
2022-08-18T11:59
в мире
европа
сша
запорожская аэс
магатэ
войска рхбз
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. СМИ не случайно цитируют американских экспертов, заверяющих, что в случае удара по Запорожской АЭС риски расползания радиации по Европе минимальные, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хочу отметить, что не случайно в СМИ широко цитируются заключения специалистов американского агентства по контролю над вооружением и разоружением... и ряда других подобных учреждений западных стран, а не МАГАТЭ, которая имеет право на подобные выводы, о том, что возникновение масштабной катастрофы на ЗАЭС представляется маловероятным", - сказал Кириллов.Он уточнил, что, по мнению американских экспертов, толщина бетонных укрытий ядерных реакторов Запорожской АЭС составляет 10 метров, а сама станция проектировалась и строилась с учетом необходимости преодоления последствий таких инцидентов, как падение гражданского самолета.Вместе с тем эксперты из США, по словам Кириллова, не исключают, что прямое попадание крупнокалиберных артиллерийских снарядов в сухое хранилище отработанного ядерного топлива приведет к радиоактивному заражению местности в радиусе до 20 километров. Аварийная же ситуация на ядерном реакторе максимум заразит местность в радиусе до 30 километров."При этом подчеркивается, что риски распространения радиации на территории стран Европы оцениваются как минимальные. Таким образом, по мнению американских специалистов, последствия ядерного инцидента на Запорожской АЭС будут иметь ограниченный характер и не окажут влияния на территорию Европейских стран", - добавил начальник войск РХБЗ.
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в мире, европа, сша, запорожская аэс, магатэ, войска рхбз
В мире, Европа, США, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Войска РХБЗ
11:59 18.08.2022
 
В США преуменьшают риски удара по ЗАЭС, заявили в Минобороны

Минобороны: СМИ распространяют версию американских экспертов о малых рисках удара по ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. СМИ не случайно цитируют американских экспертов, заверяющих, что в случае удара по Запорожской АЭС риски расползания радиации по Европе минимальные, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хочу отметить, что не случайно в СМИ широко цитируются заключения специалистов американского агентства по контролю над вооружением и разоружением... и ряда других подобных учреждений западных стран, а не МАГАТЭ, которая имеет право на подобные выводы, о том, что возникновение масштабной катастрофы на ЗАЭС представляется маловероятным", - сказал Кириллов.
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Он уточнил, что, по мнению американских экспертов, толщина бетонных укрытий ядерных реакторов Запорожской АЭС составляет 10 метров, а сама станция проектировалась и строилась с учетом необходимости преодоления последствий таких инцидентов, как падение гражданского самолета.
Вместе с тем эксперты из США, по словам Кириллова, не исключают, что прямое попадание крупнокалиберных артиллерийских снарядов в сухое хранилище отработанного ядерного топлива приведет к радиоактивному заражению местности в радиусе до 20 километров. Аварийная же ситуация на ядерном реакторе максимум заразит местность в радиусе до 30 километров.
"При этом подчеркивается, что риски распространения радиации на территории стран Европы оцениваются как минимальные. Таким образом, по мнению американских специалистов, последствия ядерного инцидента на Запорожской АЭС будут иметь ограниченный характер и не окажут влияния на территорию Европейских стран", - добавил начальник войск РХБЗ.
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В миреЕвропаСШАЗапорожская АЭСМАГАТЭВойска РХБЗ
 
 
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