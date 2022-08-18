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ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС, заявило Минобороны

ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС, заявило Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022

ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС, заявило Минобороны

Украинские войска намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:48

2022-08-18T11:48

2022-08-18T16:03

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По имеющейся информации, в рамках поездки на Украину с 17 по 19 августа 2022 года генеральный секретарь ООН (Антониу) Гутерреш планирует посетить город Одессу. К этой дате ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы", - заявил Кириллов.Он пояснил, что, по замыслу украинских войск, это должно явиться следствием военных действий Вооруженных сил России на территории атомной станции, некомпетентностью российских специалистов, участвующих в эксплуатации данного ядерного объекта.

https://ria.ru/20220818/veschestva-1810409693.html

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Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС 2022-08-18T11:48 true PT1M43S

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, одесса, запорожская аэс, оон, вооруженные силы украины