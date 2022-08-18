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ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС, заявило Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022
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ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС, заявило Минобороны
ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС, заявило Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022
ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС, заявило Минобороны
Украинские войска намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:48
2022-08-18T16:03
в мире
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украина
одесса
запорожская аэс
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По имеющейся информации, в рамках поездки на Украину с 17 по 19 августа 2022 года генеральный секретарь ООН (Антониу) Гутерреш планирует посетить город Одессу. К этой дате ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы", - заявил Кириллов.Он пояснил, что, по замыслу украинских войск, это должно явиться следствием военных действий Вооруженных сил России на территории атомной станции, некомпетентностью российских специалистов, участвующих в эксплуатации данного ядерного объекта.
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Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС
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в мире, россия, украина, одесса, запорожская аэс, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Одесса, Запорожская АЭС, ООН, Вооруженные силы Украины
11:48 18.08.2022 (обновлено: 16:03 18.08.2022)
 
ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС, заявило Минобороны

Минобороны: ВСУ хотят инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По имеющейся информации, в рамках поездки на Украину с 17 по 19 августа 2022 года генеральный секретарь ООН (Антониу) Гутерреш планирует посетить город Одессу. К этой дате ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы", - заявил Кириллов.
Он пояснил, что, по замыслу украинских войск, это должно явиться следствием военных действий Вооруженных сил России на территории атомной станции, некомпетентностью российских специалистов, участвующих в эксплуатации данного ядерного объекта.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС
 
В миреРоссияУкраинаОдессаЗапорожская АЭСООНВооруженные силы Украины
 
 
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