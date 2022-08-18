https://ria.ru/20220818/zaes-1810410339.html

США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, заявили в Минобороны

США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022

США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, заявили в Минобороны

США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на Запорожской АЭС, способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы, заявил... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:43

2022-08-18T11:43

2022-08-18T11:43

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на Запорожской АЭС, способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Россия готова доказать МАГАТЭ с помощью снимков высокого разрешения, что вооружений на территории Запорожской АЭС не размещено, сказал Кириллов на брифинге в четверг."Мы знаем, что при наличии большого количества военных и коммерческих зарубежных спутников эту же информацию может представить мировой общественности и американская сторона", - отметил он."При этом США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на атомной станции, тем самым поощряя безнаказанность киевского режима и способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810407475.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

сша, россия, запорожская аэс, магатэ, в мире