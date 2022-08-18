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США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, заявили в Минобороны
США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022
США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, заявили в Минобороны
США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на Запорожской АЭС, способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы, заявил... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:43
2022-08-18T11:43
2022-08-18T11:43
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на Запорожской АЭС, способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Россия готова доказать МАГАТЭ с помощью снимков высокого разрешения, что вооружений на территории Запорожской АЭС не размещено, сказал Кириллов на брифинге в четверг."Мы знаем, что при наличии большого количества военных и коммерческих зарубежных спутников эту же информацию может представить мировой общественности и американская сторона", - отметил он."При этом США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на атомной станции, тем самым поощряя безнаказанность киевского режима и способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы", - сказал генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, запорожская аэс, магатэ, в мире
США, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, В мире
США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, заявили в Минобороны
Минобороны: США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, способствуя развитию катастрофы