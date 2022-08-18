Запорожскую АЭС могут остановить, заявили в Минобороны
Минобороны: если Киев продолжит обстрелы ЗАЭС, станцию могут остановить
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6, что приведет к остановке станции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.