https://ria.ru/20220818/zaes-1810409359.html

Запорожскую АЭС могут остановить, заявили в Минобороны

Запорожскую АЭС могут остановить, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022

Запорожскую АЭС могут остановить, заявили в Минобороны

Если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6, что приведет к остановке... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:41

2022-08-18T11:41

2022-08-18T11:41

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6, что приведет к остановке станции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810407850.html

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энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, энергодар, запорожская аэс