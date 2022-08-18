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Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС
Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС
Целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:36
2022-08-18T11:36
2022-08-18T11:36
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.
https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810385625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс, запорожская аэс, запорожская область, в мире
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Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС
Минобороны назвало обвинение России в ядерном терроризме целью провокаций Украины на ЗАЭС