Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/zaes-1810407964.html
Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС
Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС
Целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:36
2022-08-18T11:36
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
донбасс
запорожская аэс
запорожская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809083494_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_6275720149160e375093beb26f72925a.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.
https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810385625.html
россия
украина
донбасс
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809083494_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9d410e356cd20c0b817b81e0831232a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс, запорожская аэс, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Донбасс, Запорожская АЭС, Запорожская область, В мире
11:36 18.08.2022
 
Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС

Минобороны назвало обвинение России в ядерном терроризме целью провокаций Украины на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
10:38
Киев может ударить по системе охлаждения ЗАЭС, заявили в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаДонбассЗапорожская АЭСЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала