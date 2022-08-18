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Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС

Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС

Целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:36

2022-08-18T11:36

2022-08-18T11:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810385625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс, запорожская аэс, запорожская область, в мире