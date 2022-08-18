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Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/zaes-1810407850.html
Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО
Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО - РИА Новости, 18.08.2022
Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО
Киев вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:36
2022-08-18T11:36
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киев вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать нормальную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.
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сша
украина
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область
11:36 18.08.2022
 
Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО

Минобороны: Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, обвинив Россию

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киев вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать нормальную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:19Специальная военная операция на Украине
В Запорожье разработали план эвакуации жителей на случай аварии на АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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