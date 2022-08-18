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Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО
Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО - РИА Новости, 18.08.2022
Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО
Киев вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:36
2022-08-18T11:36
2022-08-18T11:36
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киев вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать нормальную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область
Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО
Минобороны: Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, обвинив Россию