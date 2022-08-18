https://ria.ru/20220818/zaes-1810407850.html

Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО

Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО - РИА Новости, 18.08.2022

Украина и США пытаются сорвать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, заявило МО

Киев вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:36

2022-08-18T11:36

2022-08-18T11:36

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киев вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать нормальную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20220818/plan-1810402342.html

сша

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, запорожская аэс, запорожская область