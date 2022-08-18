https://ria.ru/20220818/zaes-1810407475.html

Минобороны показало карту последствий чрезвычайной ситуации на ЗАЭС

Минобороны показало карту последствий чрезвычайной ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Минобороны показало карту последствий чрезвычайной ситуации на ЗАЭС

Российские специалисты считают, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на "Фукусиме",... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:35

2022-08-18T11:35

2022-08-18T14:33

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запорожская аэс

аэс "фукусима"

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские специалисты считают, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на "Фукусиме", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС", — сказал он.Как указали в министерстве, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".Утверждается, что при аварии радиоактивные вещества "накроют Польшу, Германию, Словакию". Кроме того, добавил Кириллов, при выбросе в воздух примерно четверти содержимого хотя бы одного реактора станции радионуклиды "накроют Скандинавию"."Такая чрезвычайная ситуация (взрыв на ЗАЭС. — Прим. ред.) вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций", — отметил он.Генерал напомнил, что после аварии на АЭС "Фукусима-1" поэтапной принудительной эвакуации подверглись до 500 тысяч человек. Что касается Чернобыля, загрязнению радиоактивными изотопами подверглись более 20 европейских стран, от прямого воздействия облучения умерли около четырех тысяч человек, более 5,5 миллиона человек получили повышенную дозу радиации, заметил Кириллов.Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. Ожидается, что завтра он побывает в Одессе, а на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины.Сейчас станцию контролируют российские военные. В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810389170.html

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Кириллов о попытках украинских властей обвинить Россию в ядерном терроризме Главная цель провокации на Запорожской АЭС — создание 30-км зоны отчуждения и ввод международных сил. Украинские власти хотят обвинить Россию в ядерном терроризме, сообщили в Минобороны РФ. 2022-08-18T11:35 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чернобыль, европа, вооруженные силы украины, запорожская аэс, аэс "фукусима"