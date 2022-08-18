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ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/zaes-1810405393.html
ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.08.2022
ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские военные систематически обстреливают Запорожскую АЭС, за месяц было 12 обстрелов, зафиксировано более 50 разрывов снарядов и 5 дронов-камикадзе,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:32
2022-08-18T11:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные систематически обстреливают Запорожскую АЭС, за месяц было 12 обстрелов, зафиксировано более 50 разрывов снарядов и 5 дронов-камикадзе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Министерство обороны Российской Федерации проводит анализ развития ситуации на Запорожской атомной электростанции. Начиная с 18 июля 2022 года станция подвергается систематическому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге."По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе", - добавил Кириллов.Минобороны России провело расследование и установило, что удары наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения города Энергодара, добавил генерал.
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россия
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вооруженные силы украины, россия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область
11:32 18.08.2022
 
ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС

Минобороны: украинские военные 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные систематически обстреливают Запорожскую АЭС, за месяц было 12 обстрелов, зафиксировано более 50 разрывов снарядов и 5 дронов-камикадзе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Министерство обороны Российской Федерации проводит анализ развития ситуации на Запорожской атомной электростанции. Начиная с 18 июля 2022 года станция подвергается систематическому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге.
"По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе", - добавил Кириллов.
Минобороны России провело расследование и установило, что удары наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения города Энергодара, добавил генерал.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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