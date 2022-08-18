https://ria.ru/20220818/zaes-1810405393.html

ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС

ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.08.2022

ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские военные систематически обстреливают Запорожскую АЭС, за месяц было 12 обстрелов, зафиксировано более 50 разрывов снарядов и 5 дронов-камикадзе,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:32

2022-08-18T11:32

2022-08-18T11:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

энергодар

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные систематически обстреливают Запорожскую АЭС, за месяц было 12 обстрелов, зафиксировано более 50 разрывов снарядов и 5 дронов-камикадзе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Министерство обороны Российской Федерации проводит анализ развития ситуации на Запорожской атомной электростанции. Начиная с 18 июля 2022 года станция подвергается систематическому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге."По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе", - добавил Кириллов.Минобороны России провело расследование и установило, что удары наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения города Энергодара, добавил генерал.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, россия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область