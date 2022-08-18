https://ria.ru/20220818/zaes-1810405393.html
ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.08.2022
ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские военные систематически обстреливают Запорожскую АЭС, за месяц было 12 обстрелов, зафиксировано более 50 разрывов снарядов и 5 дронов-камикадзе,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:32
2022-08-18T11:32
2022-08-18T11:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные систематически обстреливают Запорожскую АЭС, за месяц было 12 обстрелов, зафиксировано более 50 разрывов снарядов и 5 дронов-камикадзе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Министерство обороны Российской Федерации проводит анализ развития ситуации на Запорожской атомной электростанции. Начиная с 18 июля 2022 года станция подвергается систематическому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге."По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе", - добавил Кириллов.Минобороны России провело расследование и установило, что удары наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения города Энергодара, добавил генерал.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область
ВСУ 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС
Минобороны: украинские военные 12 раз за месяц обстреляли Запорожскую АЭС