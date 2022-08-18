https://ria.ru/20220818/zaes-1810389170.html
Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона
Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона - РИА Новости, 18.08.2022
Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона
Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС практически не прекращаются, есть угроза повреждения системы охлаждения станции, заявил глава администрации региона... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:50
2022-08-18T10:50
2022-08-18T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808930800_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_bb383016274094932fb41f5a5db6c3ab.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС практически не прекращаются, есть угроза повреждения системы охлаждения станции, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."У нас постоянно идут обстрелы… Практически не прекращаются. Невозможно перехватывать ПВО минометные обстрелы, невозможно практически ствольную артиллерию перехватить. Но снаряды, беспилотники перехватываются", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Украинские националисты пытаются попасть в хранилище ядерных отходов, все точнее и точнее они приближаются своими выстрелами, выбивается инфраструктура, ЛЭП, подстанции", - добавил он.По словам Балицкого, власти региона видят угрозу повреждения систем охлаждения реакторов станции."Система охлаждения - это та система, которая обеспечивает надежную работу атомной станции. Соответственно, при отсутствии охлаждения даже на небольшой период времени может повториться то, что было в Чернобыле", - сказал он.Вместе с тем, отметил Балицкий, совместно с военными принимаются все меры по обеспечению резервных каналов для охлаждения реакторов станции на случай повреждения центральной системы охлаждения, которую целенаправленно обстреливают украинские военные.
https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810385625.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808930800_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_94fc0c60c1f7a9b7e12353b4d932f5fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
10:50 18.08.2022 (обновлено: 11:25 18.08.2022)
Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона
Глава запорожской администрации: обстрелы Энергодара и ЗАЭС практически не прекращаются
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС практически не прекращаются, есть угроза повреждения системы охлаждения станции, заявил
глава администрации региона Евгений Балицкий.
"У нас постоянно идут обстрелы… Практически не прекращаются. Невозможно перехватывать ПВО минометные обстрелы, невозможно практически ствольную артиллерию перехватить. Но снаряды, беспилотники перехватываются", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Украинские националисты пытаются попасть в хранилище ядерных отходов, все точнее и точнее они приближаются своими выстрелами, выбивается инфраструктура, ЛЭП, подстанции", - добавил он.
По словам Балицкого, власти региона видят угрозу повреждения систем охлаждения реакторов станции.
"Система охлаждения - это та система, которая обеспечивает надежную работу атомной станции. Соответственно, при отсутствии охлаждения даже на небольшой период времени может повториться то, что было в Чернобыле
", - сказал он.
Вместе с тем, отметил Балицкий, совместно с военными принимаются все меры по обеспечению резервных каналов для охлаждения реакторов станции на случай повреждения центральной системы охлаждения, которую целенаправленно обстреливают украинские военные.