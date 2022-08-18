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Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/zaes-1810389170.html
Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона
Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона - РИА Новости, 18.08.2022
Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона
Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС практически не прекращаются, есть угроза повреждения системы охлаждения станции, заявил глава администрации региона... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:50
2022-08-18T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС практически не прекращаются, есть угроза повреждения системы охлаждения станции, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."У нас постоянно идут обстрелы… Практически не прекращаются. Невозможно перехватывать ПВО минометные обстрелы, невозможно практически ствольную артиллерию перехватить. Но снаряды, беспилотники перехватываются", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Украинские националисты пытаются попасть в хранилище ядерных отходов, все точнее и точнее они приближаются своими выстрелами, выбивается инфраструктура, ЛЭП, подстанции", - добавил он.По словам Балицкого, власти региона видят угрозу повреждения систем охлаждения реакторов станции."Система охлаждения - это та система, которая обеспечивает надежную работу атомной станции. Соответственно, при отсутствии охлаждения даже на небольшой период времени может повториться то, что было в Чернобыле", - сказал он.Вместе с тем, отметил Балицкий, совместно с военными принимаются все меры по обеспечению резервных каналов для охлаждения реакторов станции на случай повреждения центральной системы охлаждения, которую целенаправленно обстреливают украинские военные.
https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810385625.html
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в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
10:50 18.08.2022 (обновлено: 11:25 18.08.2022)
 
Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона

Глава запорожской администрации: обстрелы Энергодара и ЗАЭС практически не прекращаются

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС практически не прекращаются, есть угроза повреждения системы охлаждения станции, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"У нас постоянно идут обстрелы… Практически не прекращаются. Невозможно перехватывать ПВО минометные обстрелы, невозможно практически ствольную артиллерию перехватить. Но снаряды, беспилотники перехватываются", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Украинские националисты пытаются попасть в хранилище ядерных отходов, все точнее и точнее они приближаются своими выстрелами, выбивается инфраструктура, ЛЭП, подстанции", - добавил он.
По словам Балицкого, власти региона видят угрозу повреждения систем охлаждения реакторов станции.
"Система охлаждения - это та система, которая обеспечивает надежную работу атомной станции. Соответственно, при отсутствии охлаждения даже на небольшой период времени может повториться то, что было в Чернобыле", - сказал он.
Вместе с тем, отметил Балицкий, совместно с военными принимаются все меры по обеспечению резервных каналов для охлаждения реакторов станции на случай повреждения центральной системы охлаждения, которую целенаправленно обстреливают украинские военные.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
10:38
Киев может ударить по системе охлаждения ЗАЭС, заявили в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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