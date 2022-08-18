https://ria.ru/20220818/zaes-1810389170.html

Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона

Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона - РИА Новости, 18.08.2022

Обстрелы ЗАЭС практически не прекращаются, заявили в администрации региона

Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС практически не прекращаются, есть угроза повреждения системы охлаждения станции, заявил глава администрации региона... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:50

2022-08-18T10:50

2022-08-18T11:25

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС практически не прекращаются, есть угроза повреждения системы охлаждения станции, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."У нас постоянно идут обстрелы… Практически не прекращаются. Невозможно перехватывать ПВО минометные обстрелы, невозможно практически ствольную артиллерию перехватить. Но снаряды, беспилотники перехватываются", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Украинские националисты пытаются попасть в хранилище ядерных отходов, все точнее и точнее они приближаются своими выстрелами, выбивается инфраструктура, ЛЭП, подстанции", - добавил он.По словам Балицкого, власти региона видят угрозу повреждения систем охлаждения реакторов станции."Система охлаждения - это та система, которая обеспечивает надежную работу атомной станции. Соответственно, при отсутствии охлаждения даже на небольшой период времени может повториться то, что было в Чернобыле", - сказал он.Вместе с тем, отметил Балицкий, совместно с военными принимаются все меры по обеспечению резервных каналов для охлаждения реакторов станции на случай повреждения центральной системы охлаждения, которую целенаправленно обстреливают украинские военные.

https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810385625.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина