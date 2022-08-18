В Совфеде прокомментировали ситуацию с возможным посещением ЗАЭС экспертами
В Совфеде недоумевают, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Визит генсека ООН Антониу Гуттереша на Украину, маршрут его поездки выглядит загадочно, непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Будем внимательно следить за предстоящей встречей во Львове Гуттереша, (президента Турции Тайипа) Эрдогана и (Владимира) Зеленского. В ней важны будут не только слова, заявления и эмоции, но, прежде всего, конкретика, от которой во многом зависит дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг неё", - отметил политик.
По его словам, пока "выглядит всё, мягко говоря, как-то загадочно, начиная с маршрута поездки генсека ООН, тематики обсуждений".
"По-прежнему абсолютно непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС на фоне растущей озабоченности в мире киевскими провокациями вокруг атомной станции", - подчеркнул Карасин.
"Будем ждать результатов",- написал законодатель.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.