https://ria.ru/20220818/zaes-1810379837.html

В Совфеде прокомментировали ситуацию с возможным посещением ЗАЭС экспертами

В Совфеде прокомментировали ситуацию с возможным посещением ЗАЭС экспертами - РИА Новости, 18.08.2022

В Совфеде прокомментировали ситуацию с возможным посещением ЗАЭС экспертами

Визит генсека ООН Антониу Гуттереша на Украину, маршрут его поездки выглядит загадочно, непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:18

2022-08-18T10:18

2022-08-18T10:18

украина

энергодар

львов

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Визит генсека ООН Антониу Гуттереша на Украину, маршрут его поездки выглядит загадочно, непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Будем внимательно следить за предстоящей встречей во Львове Гуттереша, (президента Турции Тайипа) Эрдогана и (Владимира) Зеленского. В ней важны будут не только слова, заявления и эмоции, но, прежде всего, конкретика, от которой во многом зависит дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг неё", - отметил политик.По его словам, пока "выглядит всё, мягко говоря, как-то загадочно, начиная с маршрута поездки генсека ООН, тематики обсуждений"."По-прежнему абсолютно непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС на фоне растущей озабоченности в мире киевскими провокациями вокруг атомной станции", - подчеркнул Карасин."Будем ждать результатов",- написал законодатель.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810365806.html

https://ria.ru/20220818/diversiya-1810359075.html

украина

энергодар

львов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, энергодар, львов, запорожская аэс, магатэ, оон, в мире