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В Совфеде прокомментировали ситуацию с возможным посещением ЗАЭС экспертами - РИА Новости, 18.08.2022
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В Совфеде прокомментировали ситуацию с возможным посещением ЗАЭС экспертами
В Совфеде прокомментировали ситуацию с возможным посещением ЗАЭС экспертами - РИА Новости, 18.08.2022
В Совфеде прокомментировали ситуацию с возможным посещением ЗАЭС экспертами
Визит генсека ООН Антониу Гуттереша на Украину, маршрут его поездки выглядит загадочно, непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:18
2022-08-18T10:18
украина
энергодар
львов
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Визит генсека ООН Антониу Гуттереша на Украину, маршрут его поездки выглядит загадочно, непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Будем внимательно следить за предстоящей встречей во Львове Гуттереша, (президента Турции Тайипа) Эрдогана и (Владимира) Зеленского. В ней важны будут не только слова, заявления и эмоции, но, прежде всего, конкретика, от которой во многом зависит дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг неё", - отметил политик.По его словам, пока "выглядит всё, мягко говоря, как-то загадочно, начиная с маршрута поездки генсека ООН, тематики обсуждений"."По-прежнему абсолютно непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС на фоне растущей озабоченности в мире киевскими провокациями вокруг атомной станции", - подчеркнул Карасин."Будем ждать результатов",- написал законодатель.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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украина, энергодар, львов, запорожская аэс, магатэ, оон, в мире
Украина, Энергодар, Львов, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, В мире
10:18 18.08.2022
 
В Совфеде прокомментировали ситуацию с возможным посещением ЗАЭС экспертами

В Совфеде недоумевают, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Визит генсека ООН Антониу Гуттереша на Украину, маршрут его поездки выглядит загадочно, непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Будем внимательно следить за предстоящей встречей во Львове Гуттереша, (президента Турции Тайипа) Эрдогана и (Владимира) Зеленского. В ней важны будут не только слова, заявления и эмоции, но, прежде всего, конкретика, от которой во многом зависит дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг неё", - отметил политик.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС
По его словам, пока "выглядит всё, мягко говоря, как-то загадочно, начиная с маршрута поездки генсека ООН, тематики обсуждений".
"По-прежнему абсолютно непонятно, почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС на фоне растущей озабоченности в мире киевскими провокациями вокруг атомной станции", - подчеркнул Карасин.
"Будем ждать результатов",- написал законодатель.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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УкраинаЭнергодарЛьвовЗапорожская АЭСМАГАТЭООНВ мире
 
 
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