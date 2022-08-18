09:16 18.08.2022 (обновлено: 10:36 18.08.2022)
Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС
Минобороны России: Киев готовит на Запорожской АЭС резонансную провокацию 19 августа
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Девятнадцатого августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — сказал он.
По данным ведомства, для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" к 19 августа развертывает посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.
Как утверждают в ведомстве, бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе.
"Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — добавил Конашенков.
В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.