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Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/zaes-1810365806.html
Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС
Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС
Киевские власти готовят провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель российского... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:16
2022-08-18T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
антониу гутерреш
россия
запорожье
оон
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Девятнадцатого августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — сказал он.По данным ведомства, для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" к 19 августа развертывает посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.Как утверждают в ведомстве, бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе."Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — добавил Конашенков.В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Вчера Гутерреш прибыл во Львов, где на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины. Ожидается, что генсек ООН 19 августа побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках реализации продуктовой сделки.
https://ria.ru/20220818/diversiya-1810359075.html
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в мире, украина, запорожская аэс, антониу гутерреш, россия, запорожье, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Антониу Гутерреш, Россия, Запорожье, ООН, Вооруженные силы Украины
09:16 18.08.2022 (обновлено: 10:36 18.08.2022)
 
Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС

Минобороны России: Киев готовит на Запорожской АЭС резонансную провокацию 19 августа

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Девятнадцатого августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — сказал он.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Командир запорожского ополчения предупредил о диверсиях Киева на ЗАЭС
По данным ведомства, для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" к 19 августа развертывает посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.

"Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также к проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий", — заявил генерал.

Как утверждают в ведомстве, бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе.
"Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — добавил Конашенков.
В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Вчера Гутерреш прибыл во Львов, где на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины. Ожидается, что генсек ООН 19 августа побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках реализации продуктовой сделки.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСАнтониу ГутеррешРоссияЗапорожьеООНВооруженные силы Украины
 
 
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