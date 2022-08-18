https://ria.ru/20220818/zaes-1810365806.html

Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС

Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС

Киевские власти готовят провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель российского... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:16

2022-08-18T09:16

2022-08-18T10:36

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Девятнадцатого августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — сказал он.По данным ведомства, для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" к 19 августа развертывает посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.Как утверждают в ведомстве, бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе."Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — добавил Конашенков.В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Вчера Гутерреш прибыл во Львов, где на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины. Ожидается, что генсек ООН 19 августа побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках реализации продуктовой сделки.

https://ria.ru/20220818/diversiya-1810359075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, запорожская аэс, антониу гутерреш, россия, запорожье, оон, вооруженные силы украины